Дзюба и Слуцкий посетили детские матчи в спартаковской академии

Зюба не есть хороший пример для детей, почему позвали именно его непонятно, есть же легендарные и заслуженные спартаковцы а выбирают ни пойми что.
В академии московского «Спартака» состоялись товарищеские матчи между командами красно-белых воспитанников и представителей волгоградской академии бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.
Возрастная категория игравших ребят – 2005-2009 г.р. Мероприятие посетили сам Слуцкий и бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба.
Футбольные профессионалы по окончании матчей вручили детям памятные призы.