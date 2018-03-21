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    Дзюба и Слуцкий посетили детские матчи в спартаковской академии

    В академии московского «Спартака» состоялись товарищеские матчи между командами красно-белых воспитанников и представителей волгоградской академии бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.

    Возрастная категория игравших ребят – 2005-2009 г.р. Мероприятие посетили сам Слуцкий и бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба.

    Футбольные профессионалы по окончании матчей вручили детям памятные призы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2018 20:07
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 11:03

      Зюба не есть хороший пример для детей, почему позвали именно его непонятно, есть же легендарные и заслуженные спартаковцы а выбирают ни пойми что.

      1
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      Рейтинг: +111

      baddy 22 марта 2018, 07:42

      Кто их пустил в спартаковскую академию. Какой пример Зюпа им покажет? Как можно из-за бабла в другой клуб уходить? Пусть расскажет о преданности тем, кто его воспитал.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 марта 2018, 07:06

      А с какого перепугу Дерево там оказалось??? Опять к красно белым решил переметнутся?

      0
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      Рейтинг: +818

      diktatop > Диктор 22 марта 2018, 09:15

      они же выше и без него Чемп выйграли... заметьте у кого он был тот ни когда чемпионат россии не выигрывал

      0
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 22 марта 2018, 01:19

      О как же вы зае*али, и пишут 95% спартаковских болел)) вы реально ***нутые люди) молодец дзюба, вы его грязью поливаете, а он сильнее от этого! Людьми будьте прежде всего, страшно только представить, на сколько в жизни вы типо святые!

      -1
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      Рейтинг: +715

      Mario84 22 марта 2018, 01:05

      Сколько негатива в комментариях! Посмотрите, это же дети, им плевать на ваши клубные понты!

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      Рейтинг: +2251

      kvm 22 марта 2018, 00:18

      В раздевалке дзюбу не поймали случаем?

      0
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 21 марта 2018, 21:22

      Бомж и конь,в Спартаковской академии!!!Я в акте!!!

      1
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      Рейтинг: +111

      baddy > Barmaleushka 22 марта 2018, 08:39

      А кто же он? Просто в аренде в Арсенале, а так бомжара теперь на всю жизнь.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 21:02

      Дзюба пожалуй здесь лишний.

      3
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 21 марта 2018, 20:50

      Ребятишки об Бздзюбу офоршмачились

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 21 марта 2018, 20:07

      Мда уж. Нахрена эту дзюбинью в академию Спартака запускать, какой он ребятишкам пример может подать?

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