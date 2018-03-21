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    Хави останется в «Аль-Садде» еще на два года

    Генеральный директор катарского клуба «Аль-Садд» Турки Аль-Али рассказал о продлении контракта с 38-летним испанским полузащитником Хави. Новое соглашение будет рассчитано еще на два года.

    «На данный момент у нас есть принципиальное соглашение с Хави о продлении отношений еще на два года. Но мы не определили его роль. Он может продолжить как игрок, но может исполнять и другую роль. Об этом будет объявлено позднее», – рассказал глава клуба пресс-службе «Аль-Садда».

    Напомним, Хави перешел в катарский клуб из «Барселоны» летом 2015 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 10:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67298

      portero 21 марта 2018, 12:24

      там он и в этом возрасте, на поле будет супер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 21 марта 2018, 11:47

      ну конечно же надо же на свою старость заработать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 11:44

      Легенда Барселоны.

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