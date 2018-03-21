Хави останется в «Аль-Садде» еще на два года

Генеральный директор катарского клуба «Аль-Садд» Турки Аль-Али рассказал о продлении контракта с 38-летним испанским полузащитником Хави. Новое соглашение будет рассчитано еще на два года.

«На данный момент у нас есть принципиальное соглашение с Хави о продлении отношений еще на два года. Но мы не определили его роль. Он может продолжить как игрок, но может исполнять и другую роль. Об этом будет объявлено позднее», – рассказал глава клуба пресс-службе «Аль-Садда».

Напомним, Хави перешел в катарский клуб из «Барселоны» летом 2015 года.