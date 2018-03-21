Гюндоган откроет 13-этажный торговый центр в Турции

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган во время восстановления от травмы работает над параллельными бизнес-проектами, сообщает Skor Sozcu.

Футболист с турецкими корнями готов инвестировать серьезную сумму в свой родной город Балыкесир. 27-летний Илкай совместно со своим отцом и братом купил за 5,8 миллиона евро здание, в котором планируют организовать торговый центр.

На данный момент известно, что администрация города поддерживает такую инициативу. В 13-этажном торговом центре будет 42 магазина и 123 офисных помещения.