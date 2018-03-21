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    Гюндоган откроет 13-этажный торговый центр в Турции

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган во время восстановления от травмы работает над параллельными бизнес-проектами, сообщает Skor Sozcu.

    Футболист с турецкими корнями готов инвестировать серьезную сумму в свой родной город Балыкесир. 27-летний Илкай совместно со своим отцом и братом купил за 5,8 миллиона евро здание, в котором планируют организовать торговый центр.

    На данный момент известно, что администрация города поддерживает такую инициативу. В 13-этажном торговом центре будет 42 магазина и 123 офисных помещения.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 09:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 марта 2018, 12:07

      Круто, лишь бы всё выгорело. Всё-таки футболисты не бог весть какие бизнесмены, а дело это рисковое.

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