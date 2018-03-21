Месси: «По всему миру люди желают победы Аргентине»

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказал слова восхищения своим поклонникам со всего мира, которые желают победу его национальной команде на предстоящем чемпионате мира-2018.
«По всему миру я видел людей, которые желают мне победы на чемпионате мира в России. Я удивлен этим. И потрясен одновременно», – заявил Месси.
Напомним, что сборная Аргентины на групповом этапе ЧМ-2018 встретится с Исландией, Хорватией и Нигерией.