Месси: «По всему миру люди желают победы Аргентине»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказал слова восхищения своим поклонникам со всего мира, которые желают победу его национальной команде на предстоящем чемпионате мира-2018.

«По всему миру я видел людей, которые желают мне победы на чемпионате мира в России. Я удивлен этим. И потрясен одновременно», – заявил Месси.

Напомним, что сборная Аргентины на групповом этапе ЧМ-2018 встретится с Исландией, Хорватией и Нигерией.