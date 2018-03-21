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    Месси: «По всему миру люди желают победы Аргентине»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказал слова восхищения своим поклонникам со всего мира, которые желают победу его национальной команде на предстоящем чемпионате мира-2018.

    «По всему миру я видел людей, которые желают мне победы на чемпионате мира в России. Я удивлен этим. И потрясен одновременно», – заявил Месси.

    Напомним, что сборная Аргентины на групповом этапе ЧМ-2018 встретится с Исландией, Хорватией и Нигерией.

    Источник: Marca

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    21.03.2018 09:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 21 марта 2018, 19:03

      Странные у нас тут писатели пишут. Честно, стыдно за коллег по перу. Мы сами ждём футбольных новостей и грамотных комментариев. Ребята не пишите всякую чушь, не засоряйте наш эфир. Долой всякую желтизну. Футбол это спорт, и там бывают чудеса, но побеждает сильнейший.

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 21 марта 2018, 11:40

      Лично я не желаю поддержать Аргентину

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 11:32

      Желаем победы сборной России. А не получится поддержим Аргентину.

      1
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 21 марта 2018, 10:59

      А я России.

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 21 марта 2018, 10:11

      аргентине не выиграть

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      Рейтинг: +58

      борманбек 21 марта 2018, 09:59

      мечтатель месси

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 марта 2018, 09:31

      победит сильнейший и это явно не Аргентина

      1
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 21 марта 2018, 09:30

      Ну если в финал выйдет Россия,то да!

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > upiter622 21 марта 2018, 10:46

      Россия выйдет в финал только при одном условии - если никто не приедет.

      3
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 > la verdad 21 марта 2018, 11:08

      Так мы подбросили наркоту аргентине,ноль внимания,все равно едут!)

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