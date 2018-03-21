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    Маркос Алонсо: «Мората в разочаровании из-за невызова в сборную»

    Защитник английского «Челси» Маркос Алонсо рассказал о состоянии партнера по команде Альваро Мораты, которого не вызвали на ближайшие матчи сборной Испании. Форвард разочарован.

    «Альваро крайне недоволен. Сейчас Мората готов забивать, но разочарование от невызова в сборную остается. Надеюсь, этот форвард примет участие в чемпионате мира-2018», – сказал Алонсо El Mundo.

    Мората первый свой гол 2018 года забил во второй половине марта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 00:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 21 марта 2018, 21:27

      Это дело каталонцев,помните два гола именно забили Италианцам команда Реала,Иско и Мората

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 марта 2018, 06:29

      11 голов в Примере, хватило бы для вызову в сборную, но в АПЛ, да еще и будучи основным напом, 11 голов - очень мало

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 21 марта 2018, 02:16

      Может не готов забивать будет точнее?

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