Маркос Алонсо: «Мората в разочаровании из-за невызова в сборную»

Защитник английского «Челси» Маркос Алонсо рассказал о состоянии партнера по команде Альваро Мораты, которого не вызвали на ближайшие матчи сборной Испании. Форвард разочарован.

«Альваро крайне недоволен. Сейчас Мората готов забивать, но разочарование от невызова в сборную остается. Надеюсь, этот форвард примет участие в чемпионате мира-2018», – сказал Алонсо El Mundo.

Мората первый свой гол 2018 года забил во второй половине марта.