Каземиро: «Сборная Россия – сильная команда, играющая душой»

Вы все как хотите, а я пошел гордиться!
Полузащитник сборной Бразилии Каземиро в преддверии товарищеского матча против сборной России поговорил о нашей команде. Игрок мадридского «Реала» считает россиян сильной командой.
– Сможете назвать игроков сборной России?
– Не могу выделить кого-то одного, но я знаю, что это сильная сборная, которая всегда выкладывается и играет от души.
– Назовите три факта о России?
– К сожалению, ничего не знаю о России. Разве что борщ, о котором рассказывал Дуглас Коста.