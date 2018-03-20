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    Каземиро: «Сборная Россия – сильная команда, играющая душой»

    Полузащитник сборной Бразилии Каземиро в преддверии товарищеского матча против сборной России поговорил о нашей команде. Игрок мадридского «Реала» считает россиян сильной командой.

    – Сможете назвать игроков сборной России?

    – Не могу выделить кого-то одного, но я знаю, что это сильная сборная, которая всегда выкладывается и играет от души.

    – Назовите три факта о России?

    – К сожалению, ничего не знаю о России. Разве что борщ, о котором рассказывал Дуглас Коста.

    Источник: Sportbox.ru

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    20.03.2018 23:37
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3795

      serppion 21 марта 2018, 12:19

      Вы все как хотите, а я пошел гордиться!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 марта 2018, 11:38

      А я раньше думал, что для приличной игры в футбол нужно иметь соответствующую голову, ноги и физическую выносливость от природы. Оказывается нужна символическая душа.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:25

      да оно и верно, откуда ему знать то, только так что по слухам доходит.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 09:45

      Скорей всего не видел ни одной игры нашей сборной а с игроками познакомится на матче 23 марта.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 21 марта 2018, 09:38

      Сам себе противоречит))) сильная команда, но игроков не знаю и вообще о России кроме как борща, тоже ничего не знаю!!! Афигели ответ!!! Не хотел видимо нашу сборную принижать)) всё-таки хозяйка чемпионата))

      1
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      Рейтинг: +213

      Масоха 21 марта 2018, 07:45

      Ногами надо играть...НО-ГА-МИ!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Масоха 21 марта 2018, 08:46

      И головой.

      2
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      Рейтинг: +14

      llekk 21 марта 2018, 06:01

      Получается чтобы на западе знали хоть одного футболиста сборной его фамилия должна быть Борщев. 11Борщевых и игра тоже борщ, никакая тики-така не устоит.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 марта 2018, 00:38

      как то странно он кошелек назвал-душой

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 марта 2018, 00:28

      – Назовите три факта о России?
      – Путин, Путин и Путин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 21 марта 2018, 00:19

      Красивый ответ на сложный вопрос

      1
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