Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вратарь «СКА-Хабаровска» Довбня: «Если честно, я нищеброд»

20 марта 2018, 10:30
30

Вратарь «СКА-Хабаровска» Александр Довбня рассказал, что причиной возвращения в Россию из чемпионата Финляндии стали деньги.

«Моя зарплата в финском «Хаке» по футбольным меркам была копеечной. На меня был спрос, я был неплохим футболистом, поэтому спросил о повышении заплаты. Мне отказали. Я прошу поменьше, они говорят: «Нет!». Так происходило несколько раз, после чего я заявил, что уезжаю в Россию. Я был хорошим вратарем, знал себе цену – пусть не такую, что мог просить огромную зарплату, но хотел адекватные условия.

Если честно, я нищеброд. Родился в коммуналке, у меня бедные родители. Даже если то, что я достиг на данный момент, останется моим максимумом, я буду горд перед семьей и детьми. Меня никто никуда не пихал, не продвигал, я все делал сам. Да, мне помогали с просмотрами, но там я добивался всего самостоятельно», – рассказал Довбня.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к 30-летнему вратарю со стороны ЦСКА.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Довбня Александр
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сержтир
1521533089
Как и весь российский народ.
Ответить
polt
1521535626
«Если честно, я нищеброд». Это смотря по каким меркам судить? Еще пока виллы и яхты нет?
Ответить
ARTHUR19
1521536222
Я нищеброд, моя зп составляет 300 тыс рублей в месяц, к тому же кокс подорожал до 8 тыс рублей за грамм.
Ответить
Боцман59rus
1521536369
в топ клубе будет возможность, по окончании карьеры, остаться в системе, в какой должности не суть, нужно переходить в любой клуб РФПЛ... возвращаться в пердив на 31ом году жизни, это сомнительная перспектива
Ответить
Alex3920486
1521537573
- Да такой я нищеброд, позавидуй мне народ...))
Ответить
cska-62
1521538104
Хорошего класса вратарь! Чего ещё ЦСКА нужно? Не стушуется, если вдруг (не дай, конечно, Бог!) Акинфеев получит травму. Ну, нет у Игоря дублёра! Нет. Сколько раз и сколько лет писал, что дублёр Акинфееву нужен из опытных, проверенных вратарей предпенсионного возраста! Первым номером при живом и здоровом Акинфееве в команде всё равно никому из вратарей не стать. Но бывают и травмы, и лёгкие недомогания, и дисквалификации... И что? Опять Вернблум выручать должен? Тогда уж лучше Овчинникова в заявку включить. Отыграет лучше Помазуна! Уверяю! Даю не 146, а 196 %. Тут же - готовый дублёр! Москвич. Что ещё нужно?
Ответить
Dimon 007
1521538131
Нищеброд и мозгами тоже... Подпишут тебя за копейки, будешь знать.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1521538544
+++ Даже и не знаешь: завидовать или сочувствовать...
Ответить
каа
1521540119
Уверен, даже та зарплата, которую он называет нищенской... в сотни раз больше моей учительской... Тогда кто я?
Ответить
Spartak Piter
1521543572
Нищеброд. Странные чувства после прочтения этого. Сочувствовать потому что получает ни как в том же Краснодаре. Или посмеятся так как с его зп можно нормально жить 10ку семей в РФ.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
1
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
30
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
9
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
18
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+