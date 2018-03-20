Вратарь «СКА-Хабаровска» Довбня: «Если честно, я нищеброд»

Вратарь «СКА-Хабаровска» Александр Довбня рассказал, что причиной возвращения в Россию из чемпионата Финляндии стали деньги.

«Моя зарплата в финском «Хаке» по футбольным меркам была копеечной. На меня был спрос, я был неплохим футболистом, поэтому спросил о повышении заплаты. Мне отказали. Я прошу поменьше, они говорят: «Нет!». Так происходило несколько раз, после чего я заявил, что уезжаю в Россию. Я был хорошим вратарем, знал себе цену – пусть не такую, что мог просить огромную зарплату, но хотел адекватные условия.

Если честно, я нищеброд. Родился в коммуналке, у меня бедные родители. Даже если то, что я достиг на данный момент, останется моим максимумом, я буду горд перед семьей и детьми. Меня никто никуда не пихал, не продвигал, я все делал сам. Да, мне помогали с просмотрами, но там я добивался всего самостоятельно», – рассказал Довбня.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к 30-летнему вратарю со стороны ЦСКА.