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    Вратарь «СКА-Хабаровска» Довбня: «Если честно, я нищеброд»

    Вратарь «СКА-Хабаровска» Александр Довбня рассказал, что причиной возвращения в Россию из чемпионата Финляндии стали деньги.

    «Моя зарплата в финском «Хаке» по футбольным меркам была копеечной. На меня был спрос, я был неплохим футболистом, поэтому спросил о повышении заплаты. Мне отказали. Я прошу поменьше, они говорят: «Нет!». Так происходило несколько раз, после чего я заявил, что уезжаю в Россию. Я был хорошим вратарем, знал себе цену – пусть не такую, что мог просить огромную зарплату, но хотел адекватные условия.

    Если честно, я нищеброд. Родился в коммуналке, у меня бедные родители. Даже если то, что я достиг на данный момент, останется моим максимумом, я буду горд перед семьей и детьми. Меня никто никуда не пихал, не продвигал, я все делал сам. Да, мне помогали с просмотрами, но там я добивался всего самостоятельно», – рассказал Довбня.

    Напомним, ранее сообщалось об интересе к 30-летнему вратарю со стороны ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2018 10:30
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 21 марта 2018, 12:51

      по сравнению с коко то конечно нищеброд, и дело не в таланте а жадности одного и скромности другого, а так что коко ничего не выиграл что Довбня, и по таланту они равны.

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 20 марта 2018, 18:18

      Александр-труженик и очень даже неплохой вратарь.Желаю ему достойной зарплаты...А тот кто не понимает последствий от занятий профессиональным спортом(в частности футболом)т.е.потери здоровья,(в большей или меньшей степени)пусть подумают можно ли,потом,это самое здоровье купить,пусть даже и за большие деньги?А разве можно забыть сколько удовольствия доставляют футболисты нам,любителям этой прекрасной игры?Так что, пусть зарабатывают и побольше!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 16:24

      Все познается в сравнении и получать ты будешь столько на сколько есть у тебя способности.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 марта 2018, 15:21

      Бывают же Люди..
      даже завидно.
      Сказал.И Всё .И по хиер все.

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 20 марта 2018, 14:12

      Саша слишком себя переоценил.Нищеброды у нас в Питере,а до Хабаровска как-никак 8 тыщ км.

      -1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 20 марта 2018, 13:59

      Нищеброд. Странные чувства после прочтения этого. Сочувствовать потому что получает ни как в том же Краснодаре. Или посмеятся так как с его зп можно нормально жить 10ку семей в РФ.

      2
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      Рейтинг: +1289

      каа 20 марта 2018, 13:01

      Уверен, даже та зарплата, которую он называет нищенской... в сотни раз больше моей учительской... Тогда кто я?

      6
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      Рейтинг: +180

      лёха м 20 марта 2018, 12:41

      теперь посыпется бабло.один хороший матч.и ты в шоколаде

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 12:35

      +++ Даже и не знаешь: завидовать или сочувствовать...

      5
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      Рейтинг: +26

      Vonakh 20 марта 2018, 12:30

      Только не переходит в топ клубы, а то будешь видеть только скамейку. 31 год и скамья.

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      Рейтинг: +876

      movie > VVM1964 20 марта 2018, 15:42

      Если он с футболом завязать решил, то надо переходить, будет в кубке играть изредка.

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      Рейтинг: +876

      movie > VVM1964 20 марта 2018, 18:03

      вот и я о том же, выгодный контракт и лавка. закончился футболист

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