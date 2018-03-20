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    Кузяев рад, что выбрал «Зенит», а не «Лас-Пальмас»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев мог перейти из «Ахмата» в испанский чемпионат, где им интересовался «Лас-Пальмас».

    «Перед переходом в «Зенит» были варианты с другими клубами, в том числе из Испании. Интересовался «Лас-Пальмас», но, видимо, «Ахмат» не устроила сумма трансфера. Были и другие российские клубы, но я рад, что выбрал «Зенит», – сказал Кузяев.

    В текущем сезоне 25-летний футболист провел в Премьер-лиге 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: РФС

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    20.03.2018 09:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 20 марта 2018, 19:49

      Ну и дурак

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 марта 2018, 15:58

      Правильно сделал -- нам в России такие нужны !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 15:42

      Вроде бы не плохо Кузяев играет в Зените,но не каждый матч на одном уровне,нет стабильности.

      4
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > zigbert 20 марта 2018, 21:26

      Он командный игрок, а в комнаде Зенит нет стабильности. Однако даже когда у Зенита игра не идет, Кузяев пытается прыгнуть выше головы. Это у него не получается, но его старания заметны. Так что место в сборной он заслуживает. Если бы он играл в Лас Пальмасе, учил бы сейчас испанский, выходил бы на замены, и речь о сборной не шла бы.

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 20 марта 2018, 14:00

      Счастлив))) Счастлив не от зенита, а от Газпрома же)))

      -3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 марта 2018, 12:41

      Все же в Лас Пальмасе было бы лучще для тебя

      2
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > x-x-x-x-x 20 марта 2018, 13:12

      и чем же

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > ARTHUR19 20 марта 2018, 19:57

      прибавил бы в игровом а там возможно и перебрался бы по выше классом клуб

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 20 марта 2018, 12:39

      Главное не сбавлять темп.

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 20 марта 2018, 12:34

      Бабло решает.
      Потом в китай за Халком!

      -2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. > Dimon 007 20 марта 2018, 14:15

      Не завидуй.

      1
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      Рейтинг: +125

      КВ 30 20 марта 2018, 12:17

      Если бы в Газпром я бы тоже выбрал ирад был чем совхоз им ленина. Как сказал Руслан белый за год заработал столько сколько планировал за всю жизнь заработать.

      -1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 20 марта 2018, 11:52

      Правильно сделал.

      1
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      Рейтинг: +8026

      nik55 20 марта 2018, 11:11

      молчи----ты выбрал деньги

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