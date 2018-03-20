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Кузяев рад, что выбрал «Зенит», а не «Лас-Пальмас»

20 марта 2018, 09:06
17

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев мог перейти из «Ахмата» в испанский чемпионат, где им интересовался «Лас-Пальмас».

«Перед переходом в «Зенит» были варианты с другими клубами, в том числе из Испании. Интересовался «Лас-Пальмас», но, видимо, «Ахмат» не устроила сумма трансфера. Были и другие российские клубы, но я рад, что выбрал «Зенит», – сказал Кузяев.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел в Премьер-лиге 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Ахмат Лас-Пальмас Кузяев Далер
Комментарии (17)
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Гуус
1521527923
Просто гений, лучше бы в испанию ехал и получил намного больше прогресса, а там бржет быть басрелона, реал, валенсия, севилья и заметили тебя
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insider_retro
1521529340
Этой радости способствовала удача... Повезло, что в начале сезона вышел в основе, забил и его заметили и утвердили... Многие сидят до состояния пролежней на зад...це... А дальше не сбавляя темпа и не обманывая ожиданий, здорово стал приносить пользу команде!
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Neverov1
1521530282
молодец...патриот...не променял родину на испанские пляжи...
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nik55
1521533511
молчи----ты выбрал деньги
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Dimon 007
1521538451
Бабло решает. Потом в китай за Халком!
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порт
1521538752
Главное не сбавлять темп.
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x-x-x-x-x
1521538902
Все же в Лас Пальмасе было бы лучще для тебя
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Spartak Piter
1521543614
Счастлив))) Счастлив не от зенита, а от Газпрома же)))
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zigbert
1521549740
Вроде бы не плохо Кузяев играет в Зените,но не каждый матч на одном уровне,нет стабильности.
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Zenmaster
1521550719
Правильно сделал -- нам в России такие нужны !!!
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