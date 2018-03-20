Кузяев рад, что выбрал «Зенит», а не «Лас-Пальмас»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев мог перейти из «Ахмата» в испанский чемпионат, где им интересовался «Лас-Пальмас».

«Перед переходом в «Зенит» были варианты с другими клубами, в том числе из Испании. Интересовался «Лас-Пальмас», но, видимо, «Ахмат» не устроила сумма трансфера. Были и другие российские клубы, но я рад, что выбрал «Зенит», – сказал Кузяев.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел в Премьер-лиге 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.