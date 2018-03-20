Правительство Исландии может бойкотировать чемпионат мира-2018 в знак солидарности с Англией

Правительство Исландии может бойкотировать чемпионат мира-2018 в России в знак солидарности с Англией. Как сообщает ruv.is, речь идет об официальных лицах, а не футболистах.

Исландия впервые в истории страны пробилась на чемпионат мира.

Ранее команда продемонстрировала комплекты форм, в которых будет проводить матчи на ЧМ-2018.

Соперниками исландцев по групповому этапу станут команды Аргентины, Хорватии и Нигерии.