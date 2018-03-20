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    Правительство Исландии может бойкотировать чемпионат мира-2018 в знак солидарности с Англией

    Правительство Исландии может бойкотировать чемпионат мира-2018 в России в знак солидарности с Англией. Как сообщает ruv.is, речь идет об официальных лицах, а не футболистах.

    Исландия впервые в истории страны пробилась на чемпионат мира.

    Ранее команда продемонстрировала комплекты форм, в которых будет проводить матчи на ЧМ-2018.

    Соперниками исландцев по групповому этапу станут команды Аргентины, Хорватии и Нигерии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 00:45
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    Комментарии33
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 20 марта 2018, 16:24

      Жалко, если не приедут. Я бы англичаночку проткнул. В туза бы жахнуть. По любому иномарку какую-нибудь растаможу с москве

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 13:51

      Приедут ,никуда не денутся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 20 марта 2018, 11:25

      Да политики всех стран гейропы можете не приезжать,нашим полегче

      5
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      Рейтинг: +90

      Cheappy 20 марта 2018, 11:00

      Ну заменят их ничего страшного, пусть не приезжают, хотя футболисты вряд ли откажутся приехать, в первые попали и не ехать из-за политики.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Cheappy 21 марта 2018, 10:13

      Смотря ,что предложит Англия им в замен.

      -1
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 20 марта 2018, 11:00

      а сборную ждём и в ростове её поддержим!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 10:45

      отдельные типы которые хотят сбить с толку нормальных могут и не приезжать а вот сборная вряд ли решит такое сделать.

      4
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 20 марта 2018, 10:30

      Понты,понты,понты,...одни понты.
      Уж Исландия могла бы заткнуться,такой шанс вряд ли когда еще получит.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov > alex1951 20 марта 2018, 10:59

      дело в том что это мутят не футболисты а продажные политики-

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alek-pashckov 20 марта 2018, 12:05

      С этим все ясно.
      А вот .к примеру,у тебя есть нашальник -он тебе приказывает
      не ехать,чревато....
      Чё делать будешь?

      0
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov > alex1951 20 марта 2018, 13:43

      пошлю нах

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alek-pashckov 20 марта 2018, 15:50

      Ого го!
      Это так по-русски!))))
      И ваапще - это у русичей ,,пнх,, рабочий инструмент,
      А у них зависимость (в Европе) от боссов ,прям раболепная.
      Знаю по своей стране,да за бугром морячил.
      ...Я думаю все будет хоккей-петрович)))

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      Рейтинг: +2075

      upiter622 20 марта 2018, 09:53

      О,еще один клиент!
      Вместо Англии-Италия,вместо них...Украина!)))

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > upiter622 20 марта 2018, 10:28

      Читай текст - речь идёт об официальных лицах, не о футболистах. Президент Исландии не приедет. Кстати, предыдущий президент у них отсидел в кресле 5 сроков - с 1996 по 2016 год, на заметку Путину.

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      Рейтинг: +2564

      атеист 20 марта 2018, 09:52

      Это та самая Исландия, которая сидела глубоко в финансовой жопе и которую от туда вытащила Россия, не Британия, или Америка..., ну лезьте обратно.

      4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 марта 2018, 09:29

      Всё нато не приезжайте!!! Меньше Гавна больше кислорода!!!

      4
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