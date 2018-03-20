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    Слуцкий может прокомментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант» заявил, что может прокомментировать матчи чемпионата мира-2018.

    46-летний специалист будет работать комментатором во время товарищеского матча между россиянами и командой Бразилии, который пройдет 23 марта в Москве.

    – Вы становитесь комментатором Первого канала на матчи ЧМ-2018?

    – Я прокомментирую на Первом канале ближайшие товарищеские матчи сборной России. Ну и надеюсь, что...

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 00:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 20 марта 2018, 08:28

      С каких это пор лёня в футболе разбираться начал ???

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