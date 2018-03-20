Слуцкий может прокомментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

С каких это пор лёня в футболе разбираться начал ???
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант» заявил, что может прокомментировать матчи чемпионата мира-2018.
46-летний специалист будет работать комментатором во время товарищеского матча между россиянами и командой Бразилии, который пройдет 23 марта в Москве.
– Вы становитесь комментатором Первого канала на матчи ЧМ-2018?
– Я прокомментирую на Первом канале ближайшие товарищеские матчи сборной России. Ну и надеюсь, что...