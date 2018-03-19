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    «Реал» ищет долгосрочную замену Модричу

    Руководство «Реала» находится в поисках долгосрочной замены полузащитнику Луке Модричу. 32-летний хорват может перейти в клуб АПЛ или Серии А.

    Ранее сообщалось, что хавбек видит замену себе в полузащитнике «Тоттенхэма» Деле Алли.

    Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Skysports

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    19.03.2018 19:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 марта 2018, 20:18

      Да дайте вы кове время. После того как модрич уйдет или присядет на банку, можно же сезон попробовать так поиграть... так и кова и иско будут больше играть, да и верните хамеса! и все будет ок.

      1
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      Рейтинг: +17

      Abdulbek.Hadjimuradov.95 19 марта 2018, 19:44

      Там же есть Кавачич и Себальос

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Abdulbek.Hadjimuradov.95 19 марта 2018, 19:54

      кавачич))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Abdulbek.Hadjimuradov.95 19 марта 2018, 20:17

      Себа опорник, скорее под замену каземиро. Ковачич да, его изначально и брали под модрича, но почему-то не верят. или еще что.. а так по мне он идеально впишется

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 марта 2018, 19:40

      ну канал тотенхэм - реал работает ! Но леви жидяра выдоит тебя перес по полной программе !

      -1
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