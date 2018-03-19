«Реал» ищет долгосрочную замену Модричу

Да дайте вы кове время. После того как модрич уйдет или присядет на банку, можно же сезон попробовать так поиграть... так и кова и иско будут больше играть, да и верните хамеса! и все будет ок.
Руководство «Реала» находится в поисках долгосрочной замены полузащитнику Луке Модричу. 32-летний хорват может перейти в клуб АПЛ или Серии А.
Ранее сообщалось, что хавбек видит замену себе в полузащитнике «Тоттенхэма» Деле Алли.
Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2020 года.