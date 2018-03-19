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    Довбня заявил, что впервые слышит об интересе ЦСКА

    Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня не в курсе интереса к нему со стороны ЦСКА. По словам вратаря, никто из представителей армейцев с ним по этому поводу не контактировал.

    Сегодня СМИ сообщили, что 30-летний вратарь летом заключит с красно-синими пятилетнее соглашение.

    – Первый раз слышу об этом. Я ни с кем из ЦСКА не контактировал.

    – Но вам бы хотелось вернуться в столицу, учитывая, что вы москвич?

    – Во-первых, чтобы говорить об этом, нужно получить предложение, а во-вторых, я все еще вратарь команды «СКА-Хабаровск».

    В нынешнем сезоне Довбня провел 21 матч, пропустив 37 голов. В трех встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2018 15:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 марта 2018, 19:33

      С такой статистикой в ЦСКА, нонсенс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 19 марта 2018, 19:08

      Против Спартака ты мошонку врешь на 200%, а в других играх дыра-дырой.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 19 марта 2018, 17:34

      ???...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 марта 2018, 16:27

      на лавке сидеть будет,оно ему надо?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 марта 2018, 16:16

      ему б в условное Динамо-М

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Joko21 19 марта 2018, 19:34

      Причем Динамо-2

      0
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