Довбня заявил, что впервые слышит об интересе ЦСКА

Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня не в курсе интереса к нему со стороны ЦСКА. По словам вратаря, никто из представителей армейцев с ним по этому поводу не контактировал.

Сегодня СМИ сообщили, что 30-летний вратарь летом заключит с красно-синими пятилетнее соглашение.

– Первый раз слышу об этом. Я ни с кем из ЦСКА не контактировал.

– Но вам бы хотелось вернуться в столицу, учитывая, что вы москвич?

– Во-первых, чтобы говорить об этом, нужно получить предложение, а во-вторых, я все еще вратарь команды «СКА-Хабаровск».

В нынешнем сезоне Довбня провел 21 матч, пропустив 37 голов. В трех встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности.