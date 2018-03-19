ЦСКА поздравил Еременко с 31-летием

Пресс-служба ЦСКА опубликовала поздравление с днем рождения экс-полузащитнику команды Роману Еременко. Сегодня футболисту исполняется 31 год.

Напомним, финн перешел в стан армейцев из «Рубина» в августе 2014 года. В сентябре 2016-го после матча группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» (2:2) в его допинг-пробе были обнаружены метаболиты кокаина, в результате чего хавбек был дисквалифицирован на два года. Позже красно-синие расторгли контракт с игроком.