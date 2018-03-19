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    ЦСКА поздравил Еременко с 31-летием

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала поздравление с днем рождения экс-полузащитнику команды Роману Еременко. Сегодня футболисту исполняется 31 год.

    Напомним, финн перешел в стан армейцев из «Рубина» в августе 2014 года. В сентябре 2016-го после матча группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» (2:2) в его допинг-пробе были обнаружены метаболиты кокаина, в результате чего хавбек был дисквалифицирован на два года. Позже красно-синие расторгли контракт с игроком.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    19.03.2018 14:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 марта 2018, 21:59

      ЦСКА поздравил Еременко с 31-летием от имени своих кокаинистов.

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 19 марта 2018, 20:17

      Вообще-то, если мне память не изменяет, то контракт не расторгли, а он просто закончился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 19 марта 2018, 17:34

      ждем возвращения в игру!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 19 марта 2018, 17:14

      Здоровья!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 19 марта 2018, 14:29

      обратно подпишут после отбытия срока?)

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 19 марта 2018, 14:20

      Кокс все нюхали, а только Рома попался.

      -1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > Dimon 007 19 марта 2018, 17:27

      Жаль ты ещё не попался...нормальному психиатру!

      3
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