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    Селюк: «Спартак» выиграл Лигу чемпионов? Откуда все эти восторги по поводу Адриано?»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк подчеркнул, что не понимает восторгов по поводу нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Напомним, что бразилец ранее принес красно-белым победу в матче с «Рубином» (2:1).

    – Вот я сегодня проснулся, за завтраком открыл интернет, прочитал это все про меня и Луиса Адриано и задался вопросом. А какое сегодня число?

    – 18 марта. Выборы президента России.

    – Это понятно. Но я подумал еще вот о чем. Может быть, «Спартак» выиграл Лигу чемпионов или победил «Барселону»? Откуда все эти восторги по поводу Луиса Адриано?!

    Трабукки – болельщикам «Спартака»: «Благодарите Федуна и Карреру. Только они верили в успех Адриано»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.03.2018 19:50
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 19 марта 2018, 17:58

      как же его бомбит что он оказался не прав ))) А Адриано сейчас один из лучший в чемпионате!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 10:06

      проснулся в палате с мягкими стенами и думает какой сегодня день))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 марта 2018, 08:00

      не знаешь какое сегодня число .... после завтрака надо было не инет включать а идти к врачу и сказать что у меня тугоумие

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 19 марта 2018, 01:09

      При чём здесь лига чемпионов.бред какой-то.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 19 марта 2018, 00:52

      селюк!!!ТЫ ГАВНЮК!.

      4
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 18 марта 2018, 23:50

      У селюка бомбит за траоре)))Андриано в порядке!Скажите кто лучше в рфпл?)

      3
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 18 марта 2018, 22:17

      А что это за чмо?

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 18 марта 2018, 22:15

      тупой хохломазый ублюдок....

      5
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 18 марта 2018, 21:59

      если всё время в негативе возишься, то как можно радость и восторг понять?

      5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 марта 2018, 21:26

      Оставьте его в покое! А то как ТП Собчак распачится еще....

      1
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