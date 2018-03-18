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  • Селюк: «Спартак» выиграл Лигу чемпионов? Откуда все эти восторги по поводу Адриано?»

Селюк: «Спартак» выиграл Лигу чемпионов? Откуда все эти восторги по поводу Адриано?»

18 марта 2018, 19:50
28

Футбольный агент Дмитрий Селюк подчеркнул, что не понимает восторгов по поводу нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Напомним, что бразилец ранее принес красно-белым победу в матче с «Рубином» (2:1).

– Вот я сегодня проснулся, за завтраком открыл интернет, прочитал это все про меня и Луиса Адриано и задался вопросом. А какое сегодня число?

– 18 марта. Выборы президента России.

– Это понятно. Но я подумал еще вот о чем. Может быть, «Спартак» выиграл Лигу чемпионов или победил «Барселону»? Откуда все эти восторги по поводу Луиса Адриано?!

Трабукки – болельщикам «Спартака»: «Благодарите Федуна и Карреру. Только они верили в успех Адриано»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Селюк Дмитрий
Комментарии (28)
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Eddyson
1521392081
Селюк признан лучшим футбольным агентом всех времён и народов? Почему я весь день читаю на бомбардире одно и то же вью этого субъекта, составленное из разных его частей?
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Sanirin79
1521392807
Складывается впечатление что на бомбардире не знают других.. все интервью одних и тех же... селюк, червиченко... вам что, они доплачивают?
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Диктор
1521393101
Скули молча-завидуй тихо.Это тебе не Траоре.
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Deider FCSM
1521394085
Селюк только может пиарить деревянного Траоре и нахваливать Яя Туре
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slavа0508
1521394766
У нас в обозримом будущем не кто не выиграет ЛЧ,,,а нам что тогда не смотреть футбол и не хвалить футболистов за хорошую игру?????
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yarik1_78
1521395693
Ну а что он сказал не так?Адриано по меркам нашего говённого чемпа очень приличный игрок,но не больше!А те кто классом повыше как раз и выигрывают ЛЧ и побеждают Барселону.
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aaaaahhhh
1521395959
Пригрело ... Селюк оттаял:)))
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Alex Flash
1521396980
Хотелось бы поменьше слушать высказываний подобных личностей.Сам ведет полупаразитический образ добывания лавэ.Еще и пессимизм здесь вздумал сеять
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Fancyfall
1521399599
если всё время в негативе возишься, то как можно радость и восторг понять?
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rammax fcsm
1521400500
тупой хохломазый ублюдок....
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