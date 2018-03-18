Селюк: «Спартак» выиграл Лигу чемпионов? Откуда все эти восторги по поводу Адриано?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк подчеркнул, что не понимает восторгов по поводу нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Напомним, что бразилец ранее принес красно-белым победу в матче с «Рубином» (2:1).

– Вот я сегодня проснулся, за завтраком открыл интернет, прочитал это все про меня и Луиса Адриано и задался вопросом. А какое сегодня число?

– 18 марта. Выборы президента России.

– Это понятно. Но я подумал еще вот о чем. Может быть, «Спартак» выиграл Лигу чемпионов или победил «Барселону»? Откуда все эти восторги по поводу Луиса Адриано?!

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