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    Балотелли: «ПСЖ» заслуженно вылетел из ЛЧ. На деньги можно купить игроков, но не построить команду»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в преддверии матча 30-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» поделился мнением о сопернике.

    «ПСЖ» – команда Лиги 1. Они на том же уровне, что и «Генгам» – это такая же команда чемпионата. Я смотрел их матч только один раз в этом сезоне, и это была игра с «Реалом». Они заслужили поражение. Но жаль, что они вылетели из Лиги чемпионов так рано.

    Проблема в том, что на деньги можно купить игроков, но нельзя построить команду», – сказал Балотелли.

    Матч «Ницца» – «ПСЖ» начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    18.03.2018 14:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 марта 2018, 00:29

      А может когда захочет !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 18 марта 2018, 16:30

      Марио истину глаголит.)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 18 марта 2018, 15:30

      ++++У него всё-таки есть мозги??? Или он просто как попугай повторяет чужие слова?

      -1
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