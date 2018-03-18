Балотелли: «ПСЖ» заслуженно вылетел из ЛЧ. На деньги можно купить игроков, но не построить команду»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в преддверии матча 30-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» поделился мнением о сопернике.

«ПСЖ» – команда Лиги 1. Они на том же уровне, что и «Генгам» – это такая же команда чемпионата. Я смотрел их матч только один раз в этом сезоне, и это была игра с «Реалом». Они заслужили поражение. Но жаль, что они вылетели из Лиги чемпионов так рано.

Проблема в том, что на деньги можно купить игроков, но нельзя построить команду», – сказал Балотелли.

Матч «Ницца» – «ПСЖ» начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.