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    Адриано и Ханни сыграют впереди у «Спартака», Жемалетдинов – на острие атаки у «Рубина»

    Стали известны составы, в которых начнут поединок 23-го тура РФПЛ «Рубин» и «Спартак».

    «Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Карадениз, Могилевец, Подберезкин, Жемалетдинов.

    «Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Самедов, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ханни, Луис Адриано.

    Матч состоится на стадионе «Казань Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    17.03.2018 17:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 21:48

      Хорошая связка Адриано и Хани.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 17 марта 2018, 19:27

      Хорошей игры и удачи СПАРТАК!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 17 марта 2018, 18:55

      Удачи Рубину и Бердыеву.Игрокам обеих команд избежать травм.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 17 марта 2018, 18:34

      Сегодня нужен результат. Поле вряд ли будет хорошим, потому красоты особой не увидим.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 18:33

      Вперед за победой! Вперед Спартак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 17 марта 2018, 18:19

      Жду хорошей игры!!!!Как погода Казанцы ????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > slavutiq70 17 марта 2018, 18:53

      Прохладно)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 18:17

      Жду интересной игры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 марта 2018, 18:12

      Ханни впереди -хана казани!!!

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 17 марта 2018, 18:05

      Победы Спартаку!

      6
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