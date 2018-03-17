Адриано и Ханни сыграют впереди у «Спартака», Жемалетдинов – на острие атаки у «Рубина»

Стали известны составы, в которых начнут поединок 23-го тура РФПЛ «Рубин» и «Спартак».

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Карадениз, Могилевец, Подберезкин, Жемалетдинов.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Самедов, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ханни, Луис Адриано.

Матч состоится на стадионе «Казань Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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