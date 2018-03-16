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    Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы. ЦСКА – единственный представитель России

    Сегодня прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. По их итогам определились участники четвертьфинальных игр.

    Единственным представителем России оказался московский ЦСКА.

    Полностью список участников выглядит следующим образом: ЦСКА (Россия), «Арсенал» (Англия), «Атлетико» (Испания), «РБ Лейпциг» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Спортинг» (Португалия).

    Жеребьевка пройдет 16 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2018 01:07
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    Комментарии34
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 12:58

      Из всех команд выделяется Атлетико.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 16 марта 2018, 10:51

      Блин я не могу понять что такого особенного в Зальцбурге !?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 16 марта 2018, 10:47

      По одному клубу из страны . Прикольно !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 10:32

      для ЦСКА есть вполне проходимые соперники, хотелось бы Зальцбург, Марсель или Спортинг только бы не Арсенал или Атлетико. посмотрим что жеребьевка нам готовит)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 > OfaZavr 16 марта 2018, 10:48

      Существует закон подлости

      1
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Бмв525 16 марта 2018, 18:21

      это точно! и похоже с легкой руки Абидаля именно он и произошел)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 16 марта 2018, 10:07

      Будем болеть чтоб ЦСКА дальше прошёл, лучше в пару «Зальцбург», «Лацио» , «Марсель» или «Спортинг».

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 16 марта 2018, 10:01

      ...мой вариант(собственная жеребьёвка в домашних условиях) - Атлетико-ЦСКА/Арсенал-Зальцбург/Лацио-Лейпциг/Марсель-Спортинг...конечно, всё это виртуальность, на бумажках..., но очень интересные противостояния!, представьте - ЦСКА "выбивает" Атлетико...и - прямая дорога к финалу! Всем здоровья!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3428

      FRZZ 16 марта 2018, 07:49

      Arsenal-Атлетико скорее всего будет финалом.

      0
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      Рейтинг: +876

      movie > FRZZ 16 марта 2018, 08:22

      Если в 1/4 не сойдутся

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > FRZZ 16 марта 2018, 09:46

      - если не встретятся в 1/2...

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 16 марта 2018, 07:45

      Вчера когда цска забили гол с явного нарушения, когда мяч ушел за линию, я думал всё. Пипец. Но есть справедливость на свете. Цска молодцы. Отыграли отлично!

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 16 марта 2018, 07:43

      Да ... компания не хуже чем в Лиге чемпионов .

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      Рейтинг: +131

      rizonator 16 марта 2018, 06:29

      Молодчики, в Европе стабильней и напористей всех, до последнего.

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