Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы. ЦСКА – единственный представитель России

Сегодня прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. По их итогам определились участники четвертьфинальных игр.

Единственным представителем России оказался московский ЦСКА.

Полностью список участников выглядит следующим образом: ЦСКА (Россия), «Арсенал» (Англия), «Атлетико» (Испания), «РБ Лейпциг» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Спортинг» (Португалия).

Жеребьевка пройдет 16 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.