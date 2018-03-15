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Самедов: «Спартак» участвует в чемпионской гонке»

15 марта 2018, 17:47
15

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о шансах команды на победу в чемпионате России.

«Чемпионская гонка? Мы в игре, идeм на втором месте. Глупо говорить, что мы в ней не участвовали. «Спартак» изначально шeл в лидирующей группе. Хочется сократить отставание от «Локомотива». В дерби немного не повезло, но мы стараемся отыграть очки и приблизиться к первому месту. Надеюсь, в матче с «Рубином» это получится», — сказал игрок.

«Рубин» примет красно-белых в субботу.

Напомним, команда Массимо Карреры является действующим победителем РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VVM1964
1521125354
А что , а вдруг ?
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sidors32
1521125708
Там целая очередь участвующих и все хотят.
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mialkov
1521129220
Саша, не говорите, а делайте!!!
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spar57
1521134763
Локо чемпионом будет, его никому не догнать, увы и Спартаку - тоже.
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Serjoga
1521136310
Победа не главное! Главное УЧАСТИЕ! Участвуйте! Кто вам мешает! Но о чемпионстве если не в Казани (Безбородов не даст Спартаку потерять очки), то в Ростове поймете, что Локомотв "уехал" далеко! Если Спартак- Ростов не будет судить Безбородов или Еськов!
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Полная Канистра
1521182284
молчать и играть так пока будет для вас лучше
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кеша_КБ
1521184893
- чемпионство Локо зависит только от него самого!!!,ему достаточно 66 очков, это 7 побед. Спартаку сложнее , ему нужно побеждать оставшиеся 8 игр, и надеяться на осечки конкурентов!...Вообще, очень интересная развязка...не берусь давать прогнозы, но верю и надеюсь! Вперёд Спартак!
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zigbert
1521189936
Удачной игры Спартаку.
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Диктор
1521196345
И мы верим в вас.
Ответить
Спартач_навсегда
1521197740
удачи нам !!! Вперед Спартак!!!
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