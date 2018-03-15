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    Самедов: «Спартак» участвует в чемпионской гонке»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о шансах команды на победу в чемпионате России.

    «Чемпионская гонка? Мы в игре, идeм на втором месте. Глупо говорить, что мы в ней не участвовали. «Спартак» изначально шeл в лидирующей группе. Хочется сократить отставание от «Локомотива». В дерби немного не повезло, но мы стараемся отыграть очки и приблизиться к первому месту. Надеюсь, в матче с «Рубином» это получится», — сказал игрок.

    «Рубин» примет красно-белых в субботу.

    Напомним, команда Массимо Карреры является действующим победителем РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2018 17:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 16 марта 2018, 13:55

      удачи нам !!! Вперед Спартак!!!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 марта 2018, 13:32

      И мы верим в вас.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 11:45

      Удачной игры Спартаку.

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 16 марта 2018, 10:21

      - чемпионство Локо зависит только от него самого!!!,ему достаточно 66 очков, это 7 побед. Спартаку сложнее , ему нужно побеждать оставшиеся 8 игр, и надеяться на осечки конкурентов!...Вообще, очень интересная развязка...не берусь давать прогнозы, но верю и надеюсь! Вперёд Спартак!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 марта 2018, 09:38

      молчать и играть так пока будет для вас лучше

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 марта 2018, 20:54

      все возможно у нас, вон Ари уже воюет с Палычем, так что чем черт не шутит

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 марта 2018, 20:51

      Победа не главное! Главное УЧАСТИЕ! Участвуйте! Кто вам мешает! Но о чемпионстве если не в Казани (Безбородов не даст Спартаку потерять очки), то в Ростове поймете, что Локомотв "уехал" далеко! Если Спартак- Ростов не будет судить Безбородов или Еськов!

      -2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 марта 2018, 20:32

      Думаю что локо не достать, но второе место надо еще отстоять! Удачи Спартаку!

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      Рейтинг: +238

      spar57 15 марта 2018, 20:26

      Локо чемпионом будет, его никому не догнать, увы и Спартаку - тоже.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 марта 2018, 18:53

      Саша, не говорите, а делайте!!!

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