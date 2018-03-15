Самедов: «Спартак» участвует в чемпионской гонке»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о шансах команды на победу в чемпионате России.

«Чемпионская гонка? Мы в игре, идeм на втором месте. Глупо говорить, что мы в ней не участвовали. «Спартак» изначально шeл в лидирующей группе. Хочется сократить отставание от «Локомотива». В дерби немного не повезло, но мы стараемся отыграть очки и приблизиться к первому месту. Надеюсь, в матче с «Рубином» это получится», — сказал игрок.

«Рубин» примет красно-белых в субботу.

Напомним, команда Массимо Карреры является действующим победителем РФПЛ.