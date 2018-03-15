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    Месси по статистике стал лучшим игроком ответного матча с «Челси»

    В прошедшую среду состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Барселона» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:0 (первый матч – 1:1).

    Нападающий Лионель Месси стал лучшим игроком этой встречи, сообщает InStat. Аргентинец забил два гола и отдал голевой пас. Кроме того он стал лидером по количеству созданных голевых моментов (4), успешных обводок (9) и точных острых передач (4).

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 11:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +214

      Yurini 16 марта 2018, 17:31

      Поражение.... на совести Куртуа и Фабрегаса.... 2ой гол у Фабрегаса выгрызли мяч и понеслась....Куртуа Барса обязана выписать премию.... вовремя раздвигает ноги... длинный тупой кипер!!! Не ТОП!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 марта 2018, 13:57

      Лучшим стал Куртуа пропустив дважды в домик от Месси, увернувшись от мяча Дембелле и подарив мяч Суаресу на ровном месте.
      Ну а если честно, Месси вчера затащил матч конечно.

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