Месси по статистике стал лучшим игроком ответного матча с «Челси»

В прошедшую среду состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Барселона» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:0 (первый матч – 1:1).

Нападающий Лионель Месси стал лучшим игроком этой встречи, сообщает InStat. Аргентинец забил два гола и отдал голевой пас. Кроме того он стал лидером по количеству созданных голевых моментов (4), успешных обводок (9) и точных острых передач (4).