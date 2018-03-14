В матче «МЮ» и «Севильи» соперники пробили по воротам 39 раз

Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:2 (первый матч – 0:0).

Эта встреча выделяется на данной стадии турнира по нанесенным ударам, сообщает InStat. Всего обе команды пробили по воротам 39 раз.

На данный момент на втором месте по этому показателю держится игра «Баварии» и «Бешикташа» в Мюнхене (33 удара), которая завершилась со счетом 5:0.