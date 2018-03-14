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    В матче «МЮ» и «Севильи» соперники пробили по воротам 39 раз

    Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:2 (первый матч – 0:0).

    Эта встреча выделяется на данной стадии турнира по нанесенным ударам, сообщает InStat. Всего обе команды пробили по воротам 39 раз.

    На данный момент на втором месте по этому показателю держится игра «Баварии» и «Бешикташа» в Мюнхене (33 удара), которая завершилась со счетом 5:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2018 10:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 14 марта 2018, 12:14

      Ну так это на двоих, вон Спартак Ска-Хабвровску один 39 пробил))))

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      Рейтинг: +102

      Shogun 14 марта 2018, 10:48

      17+19=36, а ни как не 39, а в игре с Баварией там только Бавария нанесла 34 удара, а всего было 40

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