Вальверде опасается набравшего форму Виллиана

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов самого опасного игрока в составе «Челси» на данный момент. По его словам, Виллиан находится в лучшей форме для себя в текущем сезоне.

«Виллиан много забивает. Конечно, за ним надо очень пристально следить, потому что сейчас он явно на ходу. Думаю, что Виллиан находится в своем лучшем состоянии за весь нынешний сезон.

Андре Гомеш действительно потерял уверенность в себе, но нашел смелость сказать об этом публично. Этот поступок нужно уважать, ведь он никогда не выглядел ненадежным человеком и не показывал нам своих слабостей.

Вместе с тем, его слова не стали для нас шоком. Многим игрокам нашей команды нужно преодолевать серьезные испытания. И по ходу карьеры я сталкивался с подобными проблемами», – рассказал специалист.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Челси» состоится в среду, 14 марта, в 22:45 по московскому времени. Результат первой игры – 1:1.