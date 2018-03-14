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    Вальверде опасается набравшего форму Виллиана

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов самого опасного игрока в составе «Челси» на данный момент. По его словам, Виллиан находится в лучшей форме для себя в текущем сезоне.

    «Виллиан много забивает. Конечно, за ним надо очень пристально следить, потому что сейчас он явно на ходу. Думаю, что Виллиан находится в своем лучшем состоянии за весь нынешний сезон.

    Андре Гомеш действительно потерял уверенность в себе, но нашел смелость сказать об этом публично. Этот поступок нужно уважать, ведь он никогда не выглядел ненадежным человеком и не показывал нам своих слабостей.

    Вместе с тем, его слова не стали для нас шоком. Многим игрокам нашей команды нужно преодолевать серьезные испытания. И по ходу карьеры я сталкивался с подобными проблемами», – рассказал специалист.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Челси» состоится в среду, 14 марта, в 22:45 по московскому времени. Результат первой игры – 1:1.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2018 09:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +214

      Yurini 14 марта 2018, 21:05

      Челси вынесет мусор с ЛЧ! Барса аут! По первому матчу понятно что Барса не может играть так как с аутами в своей лиге!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 14 марта 2018, 12:09

      лукавит,ой лукавит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 11:06

      Думаю Челси гол забьет,но Барселона сыграет так,что не оставит шансов для англичан!!!
      3:1

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 10:40

      Вальверде подтверждает что легкой победы не будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 14 марта 2018, 09:35

      От Гомеша давно пора избавляться.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 марта 2018, 09:14

      Четко

      -1
      Ответить
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