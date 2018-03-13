Шевченко: «Шансы «Ромы» и «Шахтера» равны»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что «Рома» и «Шахтер» имеют равные шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала турнира донецкий клуб на своем поле добыл победу над «волками» со счетом 2:1.

«Я бы сказал, что шансы 50 на 50. «Рома» произвела на меня очень хорошее впечатление в первом тайме первого матча. Она играла очень хорошо, контролировала игру и действовала компактно.

Римляне начали хорошо, и им удалось остановить «Шахтер» в поисках свободного пространства.

В команде Паулу Фонсеки есть техничные и быстрые игроки, которые могут найти место между линиями и, как только вы дадите им место на поле, развернуться в контратаку, что и произошло во втором тайме.

Думаю, «Рома» знает, как построить игру, но и «Шахтер» тоже. «Горняки» в отличной форме», – сказал Шевченко.

Поединок «Рома» – «Шахтер» состоится сегодня, 13 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.