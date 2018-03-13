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    Шевченко: «Шансы «Ромы» и «Шахтера» равны»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что «Рома» и «Шахтер» имеют равные шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    В первом матче 1/8 финала турнира донецкий клуб на своем поле добыл победу над «волками» со счетом 2:1.

    «Я бы сказал, что шансы 50 на 50. «Рома» произвела на меня очень хорошее впечатление в первом тайме первого матча. Она играла очень хорошо, контролировала игру и действовала компактно.

    Римляне начали хорошо, и им удалось остановить «Шахтер» в поисках свободного пространства.

    В команде Паулу Фонсеки есть техничные и быстрые игроки, которые могут найти место между линиями и, как только вы дадите им место на поле, развернуться в контратаку, что и произошло во втором тайме.

    Думаю, «Рома» знает, как построить игру, но и «Шахтер» тоже. «Горняки» в отличной форме», – сказал Шевченко.

    Поединок «Рома» – «Шахтер» состоится сегодня, 13 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    13.03.2018 18:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 21:25

      Рома играет дома и это небольшое преимущество.

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      Рейтинг: +213

      КонтриК 13 марта 2018, 21:03

      Шахтер будет играть от счета, тем более в контратаку убегают здорово. Думаю решит исход один гол, а вот в какие ворота.. так же считаю 50 на 50, буду болеть за украинский клуб. СНГ должны поддерживать друг друга.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 марта 2018, 20:47

      Шахтер по-моему фаворит...Рома сейчас что то неблешет....

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