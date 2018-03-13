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    Антон Миранчук: «Когда ты на первом месте, то настраиваешься на каждый матч, как на последний»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не видит нужным критиковать состояние поля в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом», который прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 2:0 в пользу москвичей в минувший понедельник.

    «Погодные условия для всех одинаковые. Поле ровное, это главное. Где-то оно мешало, но контролировать мяч и доминировать над соперником можно было. У меня к полю никаких претензий нет.

    Когда ты на первом месте, то настраиваешься на каждый матч, как на последний. Никаких проблем после крупного поражения от «Атлетико» в этом плане не было. Психологически и эмоционально перестроились быстро», – сказал Миранчук телеканалу «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2018 11:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:49

      Понятное дело впереди титул.Все это подхлестывает.

      2
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 13 марта 2018, 13:20

      Класс, переходи в Петербург и научи тамошних ребят так относиться к футболу.

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 марта 2018, 12:12

      Вам,братцы,надо бы повысить реализацию выходов 1 на 1..Раньше Алексей подсечки,подрезки делал,когда казалось бы,что уже нет возможности забить,находил верные решения..а в последних матчах оба не дорабатывают((
      в середину ещё бы пару игроков уровня Л.Диарра и Буссуфа,а то Фернадешу и обыграться не с кем

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