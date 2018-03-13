Антон Миранчук: «Когда ты на первом месте, то настраиваешься на каждый матч, как на последний»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не видит нужным критиковать состояние поля в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом», который прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 2:0 в пользу москвичей в минувший понедельник.

«Погодные условия для всех одинаковые. Поле ровное, это главное. Где-то оно мешало, но контролировать мяч и доминировать над соперником можно было. У меня к полю никаких претензий нет.

Когда ты на первом месте, то настраиваешься на каждый матч, как на последний. Никаких проблем после крупного поражения от «Атлетико» в этом плане не было. Психологически и эмоционально перестроились быстро», – сказал Миранчук телеканалу «Наш Футбол».