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    Рейнгольд: «Мне было жалко «Спартак»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил старания красно-белых в матче 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». По его словам, футбольный бог вознаградил столичную команду в концовке встречи за все старания игроков.

    «Валидол я, конечно, выпил. Давно не видел такого безобразия в футболе. Безобразия в хорошем смысле слова. То, что я увидел на футбольном поле, меня просто поразило. Одна команда в футбол совершенно не играла, а вторая сделала все, чтобы эту игру проиграть. Мне так было жалко «Спартак» и ребят. Наверное, потому что я сам был в их шкуре.

    Почти всю игру держали мяч. Да, зажали соперника в его штрафной площади, но до опасных моментов дело не доходило. И это неудивительно, ведь все 11 игроков соперника стояли в своей штрафной. Я все думал, найдется ли человек с опытом, типа Глушакова, который подскажет партнером по команде: «Ребята, когда вы подходите к штрафной, берите игру на себя!»

    Лезь в штрафную, иди в обыгрыш на 11-метровый. Если у вас нет быстрых нападающих, которые прорезают оборону, то другого пути нет! Дриблинг при входе в штрафную – самый лучший вариант. Почему этого не делали?!

    В итоге дали разбегаться команде СКА. Он с охотой принял эту игру, если происходящее на поле, можно этим словом назвать. В итоге почти весь матч гости спокойно отбивались.

    Таким командам, если ты не забиваешь быстрый гол в течение 10-15 минут, то предрекаешь себя на нудную, неспокойную в нервном отношении игру. Потому что обороняющаяся команда упирается все больше-больше и больше, а нападающая сторона все больше устает. Мне было жалко «Спартак».

    Но все-таки футбольный бог есть. Он вознаградил красно-белых за старание. Тот гол, который забил Фернандо – такие залетают раз в десять лет. Это сумасшедший гол. Просто восклицательную точку поставил: «Как вы не упираетесь, ребята, а класс есть класс!»

    Поэтому я рад за спартаковцев. Бились-бились весь матч в эту оборонительную стену и все-таки ее пробили. Молодцы», – заявил Рейнгольд.

    Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 1:0. Красно-белые делят 2-3 места с ЦСКА, набрав по 41 очку. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.03.2018 07:16
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 марта 2018, 20:48

      Мне тоже жалко, что Спартак выиграл. Неправильно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 марта 2018, 17:01

      Классный удар у Фернандо получился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 13 марта 2018, 16:33

      Шмякнул так шмякнул,
      Вратарь и не вякнул.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 13 марта 2018, 15:39

      нет сейчас таких мастеров как Думбия, Вагнер Лав,Халк, Аршавин. Только такие техничные , способные на слаломный бег футболисты могут проходить в Автобус. На сегодня в РФПЛ что-то никто и не приходит на ум.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 марта 2018, 15:30

      увы дед после паузы пока что так выигрываем дальше посмотрим

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:12

      Все напряжение сняла счастливая нога Фернандо.

      5
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      Рейтинг: +320

      ваавва 13 марта 2018, 12:28

      У Фернандо такие залетают через раз:D

      5
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 13 марта 2018, 12:08

      11 довбней в игре это норма

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 13 марта 2018, 10:17

      А после 0:7 как жалко то.

      0
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 13 марта 2018, 10:16

      Хватит заливать, Валера))

      -1
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