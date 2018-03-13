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Рейнгольд: «Мне было жалко «Спартак»

13 марта 2018, 07:16
22

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил старания красно-белых в матче 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». По его словам, футбольный бог вознаградил столичную команду в концовке встречи за все старания игроков.

«Валидол я, конечно, выпил. Давно не видел такого безобразия в футболе. Безобразия в хорошем смысле слова. То, что я увидел на футбольном поле, меня просто поразило. Одна команда в футбол совершенно не играла, а вторая сделала все, чтобы эту игру проиграть. Мне так было жалко «Спартак» и ребят. Наверное, потому что я сам был в их шкуре.

Почти всю игру держали мяч. Да, зажали соперника в его штрафной площади, но до опасных моментов дело не доходило. И это неудивительно, ведь все 11 игроков соперника стояли в своей штрафной. Я все думал, найдется ли человек с опытом, типа Глушакова, который подскажет партнером по команде: «Ребята, когда вы подходите к штрафной, берите игру на себя!»

Лезь в штрафную, иди в обыгрыш на 11-метровый. Если у вас нет быстрых нападающих, которые прорезают оборону, то другого пути нет! Дриблинг при входе в штрафную – самый лучший вариант. Почему этого не делали?!

В итоге дали разбегаться команде СКА. Он с охотой принял эту игру, если происходящее на поле, можно этим словом назвать. В итоге почти весь матч гости спокойно отбивались.

Таким командам, если ты не забиваешь быстрый гол в течение 10-15 минут, то предрекаешь себя на нудную, неспокойную в нервном отношении игру. Потому что обороняющаяся команда упирается все больше-больше и больше, а нападающая сторона все больше устает. Мне было жалко «Спартак».

Но все-таки футбольный бог есть. Он вознаградил красно-белых за старание. Тот гол, который забил Фернандо – такие залетают раз в десять лет. Это сумасшедший гол. Просто восклицательную точку поставил: «Как вы не упираетесь, ребята, а класс есть класс!»

Поэтому я рад за спартаковцев. Бились-бились весь матч в эту оборонительную стену и все-таки ее пробили. Молодцы», – заявил Рейнгольд.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 1:0. Красно-белые делят 2-3 места с ЦСКА, набрав по 41 очку. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Глушаков Денис Рейнгольд Валерий
Комментарии (22)
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oyabun
1520916026
Главное в футболе - результат. И по справедливости, Спартак наиграл на победу. Ничья была бы совсем не по игре.
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MURAD F. A.
1520924489
Футбольный бог есть конечно и все его знают, это судья. на ровном месте придумал штрафной и при этом перед этим точно в таком же моменте у противоположных воротах он ничего не увидел...................
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OfaZavr
1520925402
верно говорит, было валидольно и напряжно но хорошо что хорошо кончается.
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Бабушка Зильзиля
1520925417
Хватит заливать, Валера))
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Урия Гип
1520925463
А после 0:7 как жалко то.
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VVM1964
1520931439
" Хорошо , что хорошо заканчивается " - но нервы после матча пришлось лечить .
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Spartak Piter
1520932114
11 довбней в игре это норма
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ваавва
1520933334
У Фернандо такие залетают через раз:D
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zigbert
1520935939
Все напряжение сняла счастливая нога Фернандо.
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raritet
1520944740
нет сейчас таких мастеров как Думбия, Вагнер Лав,Халк, Аршавин. Только такие техничные , способные на слаломный бег футболисты могут проходить в Автобус. На сегодня в РФПЛ что-то никто и не приходит на ум.
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