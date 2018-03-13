Рейнгольд: «Мне было жалко «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил старания красно-белых в матче 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». По его словам, футбольный бог вознаградил столичную команду в концовке встречи за все старания игроков.

«Валидол я, конечно, выпил. Давно не видел такого безобразия в футболе. Безобразия в хорошем смысле слова. То, что я увидел на футбольном поле, меня просто поразило. Одна команда в футбол совершенно не играла, а вторая сделала все, чтобы эту игру проиграть. Мне так было жалко «Спартак» и ребят. Наверное, потому что я сам был в их шкуре.

Почти всю игру держали мяч. Да, зажали соперника в его штрафной площади, но до опасных моментов дело не доходило. И это неудивительно, ведь все 11 игроков соперника стояли в своей штрафной. Я все думал, найдется ли человек с опытом, типа Глушакова, который подскажет партнером по команде: «Ребята, когда вы подходите к штрафной, берите игру на себя!»

Лезь в штрафную, иди в обыгрыш на 11-метровый. Если у вас нет быстрых нападающих, которые прорезают оборону, то другого пути нет! Дриблинг при входе в штрафную – самый лучший вариант. Почему этого не делали?!

В итоге дали разбегаться команде СКА. Он с охотой принял эту игру, если происходящее на поле, можно этим словом назвать. В итоге почти весь матч гости спокойно отбивались.

Таким командам, если ты не забиваешь быстрый гол в течение 10-15 минут, то предрекаешь себя на нудную, неспокойную в нервном отношении игру. Потому что обороняющаяся команда упирается все больше-больше и больше, а нападающая сторона все больше устает. Мне было жалко «Спартак».

Но все-таки футбольный бог есть. Он вознаградил красно-белых за старание. Тот гол, который забил Фернандо – такие залетают раз в десять лет. Это сумасшедший гол. Просто восклицательную точку поставил: «Как вы не упираетесь, ребята, а класс есть класс!»

Поэтому я рад за спартаковцев. Бились-бились весь матч в эту оборонительную стену и все-таки ее пробили. Молодцы», – заявил Рейнгольд.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 1:0. Красно-белые делят 2-3 места с ЦСКА, набрав по 41 очку. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.