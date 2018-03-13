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  • Червиченко – о победе «Спартака» над «СКА-Хабаровском»: «Не комильфо»

Червиченко – о победе «Спартака» над «СКА-Хабаровском»: «Не комильфо»

13 марта 2018, 01:33
19

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу московского клуба над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ.

После этой победы красно-белые вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Преимущество «Спартака» было очевидным, но добиваться победы за счeт стандарта на 90-й минуте над командой, которая еле-еле набрала 12 очков, мне кажется, для красно-белых не комильфо. Думаю, на своeм поле спартаковцы должны были убирать хабаровчан ещe в первом тайме с разрывом в два-три мяча.

Если посмотреть на циклы, то в Хабаровске сейчас глубокая ночь, по своему часовому поясу они играли в то время, когда обычно спят, то есть полусонными. Поэтому «Спартак» должен был более убедительно обыгрывать этого соперника.

Почему не получилось убедительной победы?! Не знаю, вроде и команда в нормальной форме, и арбитры пенальти ставят... Возможно, вышли в шапкозакидательском настроении, какие-то моменты разбазарили, после чего становиться тяжелее, а соперник, наоборот, мобилизуется, начинает огрызаться. Ну, хорошо, что вот так закончилось», – сказал Червиченко.

«Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Червиченко Андрей
Комментарии (19)
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GermanVo
1520896738
Лишь бы серануть в адрес Спартака. Гнилая туша.
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Д Альбертини
1520909186
Снова жиденько так, пук-пук-пук)) Это все на что Андрюшка способен=)
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pegas1276
1520911632
отскок на последних минутах, а так ничейка...)))
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lekseij2007
1520913324
Впечатление двоякое, но очки набраны, пусть и со стандарта.
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spar57
1520918234
Оракул проснулся. Спартаку легче сыграть с Краснодаром или ЦСКА, чем с Хабаровском. С "автобусом" всегда труднее играть, чем с атакующими командами, да и настрой команды совершенно другой.
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OfaZavr
1520924339
во первых не комильфо это сам Черв, а во вторых бывают игры когда ворота как заколдованы и мяч ни за что в них не идет, а Спартак нельзя упрекнуть в недооценке соперника, старались всеми силами просто не шло, хорошо что в итоге победа и Фернандо шикарно реализовал стандарт.
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Freyd
1520924638
А мнение Червиченко вообще никого не волнует,а если волнует то в последнюю очередь.
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Чикомас
1520929450
Во вражина...Ни один конь, ни один бомж так не ненавидит свой бывший клуб....
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gari69
1520930939
Повезло -плохо,судья помог- плохо, забили на 90 й-плохо отстаньте от Спартака!
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zigbert
1520934480
Неумение реализовывать моменты в условиях насыщенной обороны,вот над чем надо работать Спартаку. Ну еще и невезуха да и Довбня.
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