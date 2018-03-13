Червиченко – о победе «Спартака» над «СКА-Хабаровском»: «Не комильфо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу московского клуба над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ.

После этой победы красно-белые вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Преимущество «Спартака» было очевидным, но добиваться победы за счeт стандарта на 90-й минуте над командой, которая еле-еле набрала 12 очков, мне кажется, для красно-белых не комильфо. Думаю, на своeм поле спартаковцы должны были убирать хабаровчан ещe в первом тайме с разрывом в два-три мяча.

Если посмотреть на циклы, то в Хабаровске сейчас глубокая ночь, по своему часовому поясу они играли в то время, когда обычно спят, то есть полусонными. Поэтому «Спартак» должен был более убедительно обыгрывать этого соперника.

Почему не получилось убедительной победы?! Не знаю, вроде и команда в нормальной форме, и арбитры пенальти ставят... Возможно, вышли в шапкозакидательском настроении, какие-то моменты разбазарили, после чего становиться тяжелее, а соперник, наоборот, мобилизуется, начинает огрызаться. Ну, хорошо, что вот так закончилось», – сказал Червиченко.

«Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело