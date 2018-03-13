Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко – о победе «Спартака» над «СКА-Хабаровском»: «Не комильфо»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу московского клуба над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ.

    После этой победы красно-белые вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

    «Преимущество «Спартака» было очевидным, но добиваться победы за счeт стандарта на 90-й минуте над командой, которая еле-еле набрала 12 очков, мне кажется, для красно-белых не комильфо. Думаю, на своeм поле спартаковцы должны были убирать хабаровчан ещe в первом тайме с разрывом в два-три мяча.

    Если посмотреть на циклы, то в Хабаровске сейчас глубокая ночь, по своему часовому поясу они играли в то время, когда обычно спят, то есть полусонными. Поэтому «Спартак» должен был более убедительно обыгрывать этого соперника.

    Почему не получилось убедительной победы?! Не знаю, вроде и команда в нормальной форме, и арбитры пенальти ставят... Возможно, вышли в шапкозакидательском настроении, какие-то моменты разбазарили, после чего становиться тяжелее, а соперник, наоборот, мобилизуется, начинает огрызаться. Ну, хорошо, что вот так закончилось», – сказал Червиченко.

    «Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2018 01:33
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 13 марта 2018, 18:47

      Да мяч просто не шёл... так бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 13 марта 2018, 18:09

      Червяк в своём репертуаре ! кого бы другого потролил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 13 марта 2018, 17:30

      Бомбардир, ты зае№ал печатать этого недоумка!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 марта 2018, 15:54

      как говорят в таком случае -да пошёл ты знаешь куда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 13 марта 2018, 14:26

      твоя толстая харя , одно большое не комильфо в истории российского футбола ! мразь !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 12:48

      Неумение реализовывать моменты в условиях насыщенной обороны,вот над чем надо работать Спартаку. Ну еще и невезуха да и Довбня.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +512

      gari69 13 марта 2018, 11:48

      Повезло -плохо,судья помог- плохо, забили на 90 й-плохо отстаньте от Спартака!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 13 марта 2018, 11:32

      Про шапкозакидательское настроение не может быть и речи! Было видно как спартаковцы грызли соперника на каждом участке поля. Вообще ничего не давали делать! Но судьба злодейка)) Хорошо, что в конце матча ее удалось обмануть! Ну или кто то ее отвлек когда Фернандо бил штрафной))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 марта 2018, 11:24

      Во вражина...Ни один конь, ни один бомж так не ненавидит свой бывший клуб....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      Freyd 13 марта 2018, 10:03

      А мнение Червиченко вообще никого не волнует,а если волнует то в последнюю очередь.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11