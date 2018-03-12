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  • Симонян: «Спартаку» в матче со «СКА-Хабаровском» помогли бы фланговые атаки, но их не было»

Симонян: «Спартаку» в матче со «СКА-Хабаровском» помогли бы фланговые атаки, но их не было»

12 марта 2018, 13:12
5

Бывший нападающий «Спартака», а ныне вице-президент РФС Никита Симонян считает, что для взламывания обороны «СКА-Хабаровска» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ красно-белым не хватало фланговых атак и креатива. По его мнению, слишком тяжело было пройти такую плотную защиту через центр.

«СКА-Хабаровск» заперся у своей штрафной, и «Спартаку» было непросто пробить такую защиту. Шанс был, если бы Промес реализовал пенальти. В этом случае Хабаровск раскрылся бы и были бы моменты у «Спартака», и выиграли бы с большим счетом. Такую насыщенную, плотную оборону пройти через центр очень сложно. «Спартаку» не хватало креатива, нестандартных решений, чтобы взломать защиту СКА.

Нужны были и фланговые атаки, прострелы, чего не было. Плотно был прикрыт Промес, который обычно обостряет игру на фланге. Например, в английской Премьер-лиге фланговые футболисты часто берут игру на себя, стараются обыграть один в один и войти в штрафную. Этого и не хватало «Спартаку», команда должна была находить такие ходы», – сказал Симонян.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Симонян Никита
Комментарии (5)
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oyabun
1520851704
И при этом зачем то убрали с поля самого креативного в данном матче игрока Ханни.
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GermanVo
1520852432
Я, конечно, не эксперт, но здесь не согласен с Никитой Павловичем. Как раз фланговых атак хватало, только толку от них было мало. У СКА здоровая защита, которая перекрывала все навесы и закрывала прострелы. Надо было вскрывать защиту за счёт персональных действий. Ханни очень понравился. Зря убрали. Он как раз креатив и вносил. Роша вообще не впечатляет, даже разочаровывает. Зачем его купили?
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MURAD F. A.
1520853491
сами не смогли, но судья всемогущий помог.........................тут особым экспертом быть не нужно..........
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vladimir-7
1520861812
Игру Спартака со СКА-Хабаровск анализируют так, будто Спартак играл с Барсой и проиграл ей 0:1, а игра Спартака с Арсеналом 0:7, такому анализу не подвергалась
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OfaZavr
1520868562
моментов хватало да и фланговые атаки были но не везло в завершении да и вратарь Ска спасал.
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