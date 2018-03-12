Симонян: «Спартаку» в матче со «СКА-Хабаровском» помогли бы фланговые атаки, но их не было»

Бывший нападающий «Спартака», а ныне вице-президент РФС Никита Симонян считает, что для взламывания обороны «СКА-Хабаровска» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ красно-белым не хватало фланговых атак и креатива. По его мнению, слишком тяжело было пройти такую плотную защиту через центр.

«СКА-Хабаровск» заперся у своей штрафной, и «Спартаку» было непросто пробить такую защиту. Шанс был, если бы Промес реализовал пенальти. В этом случае Хабаровск раскрылся бы и были бы моменты у «Спартака», и выиграли бы с большим счетом. Такую насыщенную, плотную оборону пройти через центр очень сложно. «Спартаку» не хватало креатива, нестандартных решений, чтобы взломать защиту СКА.

Нужны были и фланговые атаки, прострелы, чего не было. Плотно был прикрыт Промес, который обычно обостряет игру на фланге. Например, в английской Премьер-лиге фланговые футболисты часто берут игру на себя, стараются обыграть один в один и войти в штрафную. Этого и не хватало «Спартаку», команда должна была находить такие ходы», – сказал Симонян.