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    Симонян: «Спартаку» в матче со «СКА-Хабаровском» помогли бы фланговые атаки, но их не было»

    Бывший нападающий «Спартака», а ныне вице-президент РФС Никита Симонян считает, что для взламывания обороны «СКА-Хабаровска» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ красно-белым не хватало фланговых атак и креатива. По его мнению, слишком тяжело было пройти такую плотную защиту через центр.

    «СКА-Хабаровск» заперся у своей штрафной, и «Спартаку» было непросто пробить такую защиту. Шанс был, если бы Промес реализовал пенальти. В этом случае Хабаровск раскрылся бы и были бы моменты у «Спартака», и выиграли бы с большим счетом. Такую насыщенную, плотную оборону пройти через центр очень сложно. «Спартаку» не хватало креатива, нестандартных решений, чтобы взломать защиту СКА.

    Нужны были и фланговые атаки, прострелы, чего не было. Плотно был прикрыт Промес, который обычно обостряет игру на фланге. Например, в английской Премьер-лиге фланговые футболисты часто берут игру на себя, стараются обыграть один в один и войти в штрафную. Этого и не хватало «Спартаку», команда должна была находить такие ходы», – сказал Симонян.

    Источник: Р-Спорт

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    12.03.2018 13:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 18:29

      моментов хватало да и фланговые атаки были но не везло в завершении да и вратарь Ска спасал.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 марта 2018, 16:36

      Игру Спартака со СКА-Хабаровск анализируют так, будто Спартак играл с Барсой и проиграл ей 0:1, а игра Спартака с Арсеналом 0:7, такому анализу не подвергалась

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 12 марта 2018, 14:18

      сами не смогли, но судья всемогущий помог.........................тут особым экспертом быть не нужно..........

      0
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 12 марта 2018, 14:00

      Я, конечно, не эксперт, но здесь не согласен с Никитой Павловичем. Как раз фланговых атак хватало, только толку от них было мало. У СКА здоровая защита, которая перекрывала все навесы и закрывала прострелы. Надо было вскрывать защиту за счёт персональных действий. Ханни очень понравился. Зря убрали. Он как раз креатив и вносил. Роша вообще не впечатляет, даже разочаровывает. Зачем его купили?

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 12 марта 2018, 13:48

      И при этом зачем то убрали с поля самого креативного в данном матче игрока Ханни.

      3
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