РФПЛ. Голы Антона Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» три очка в матче с «Уралом»

осталось 8 игр, локо дважды уступает и один раз играет вничью и всё гарантированно первое место, при этом если конкуренты не будут терять очков (что вряд ли), ну как то так... время покажет, осталось ждать совсем да ничего)))
«Локомотив» на выезде победил «Урал» в матче 22-го тура РФПЛ. Голами в составе железнодорожников отметились полузащитник Антон Миранчук на 11-й минуте и хавбек Мануэль Фернандеш, который четыре минуты спустя реализовал пенальти.
Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур
Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 11; 0:2 – Фернандеш, 15 (с пенальти).
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Димитров (Чантурия, 60), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев (Фидлер, 68), Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.
«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Коломейцев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ферандеш (Ротенберг, 90+2), Эдер (Тарасов, 84).
Предупреждения: Лысов, 42; Кверквелия, 61 – Емельянов, 57; Балажиц, 58; Бумаль, 66; Чантурия, 75.