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    РФПЛ. Голы Антона Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» три очка в матче с «Уралом»

    «Локомотив» на выезде победил «Урал» в матче 22-го тура РФПЛ. Голами в составе железнодорожников отметились полузащитник Антон Миранчук на 11-й минуте и хавбек Мануэль Фернандеш, который четыре минуты спустя реализовал пенальти.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 11; 0:2 – Фернандеш, 15 (с пенальти).

    «Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Димитров (Чантурия, 60), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев (Фидлер, 68), Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.

    «Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Коломейцев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ферандеш (Ротенберг, 90+2), Эдер (Тарасов, 84).

    Предупреждения: Лысов, 42; Кверквелия, 61 – Емельянов, 57; Балажиц, 58; Бумаль, 66; Чантурия, 75.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2018 18:51
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 13 марта 2018, 08:38

      осталось 8 игр, локо дважды уступает и один раз играет вничью и всё гарантированно первое место, при этом если конкуренты не будут терять очков (что вряд ли), ну как то так... время покажет, осталось ждать совсем да ничего)))

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      Рейтинг: +691

      retiremen 13 марта 2018, 08:37

      Я вот не пойму, почему Локо не участвует в судейских скандалах? 15 минут, 2 гола и досвидос. Судите себе как хотите.

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 12 марта 2018, 20:36

      Локо молодцы!!!!С победой!!!!

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      Рейтинг: +91

      Гарриc 12 марта 2018, 20:23

      Желаю Локо удачи! Молодцы ! Вот с кого надо брать пример в Чемпионате - главное результат и похоже он будет гораздо выше чем все ожидали ! Еще бы Атлетико прошел бы ! ))

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 12 марта 2018, 20:06

      Я почуял поступь чемпиона. Нет, не догонят.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 марта 2018, 19:21

      а, и еще. вы задрали уже. Антон забил гол!

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 12 марта 2018, 19:17

      Локо с победой! Золотые медали всё ближе.

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 марта 2018, 19:12

      да и сам комментатор, походу, наркоман... пол-матча Ману называл Марио Фернандесом.

      4
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      Рейтинг: +393

      victosha > Diesel133 12 марта 2018, 20:04

      Убедительно так, я даже поверил, что он Марио...

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 марта 2018, 19:07

      Всех красно-зеленых с победой ! Исход матча волновал , но после двух голов стало немного полегче !

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 марта 2018, 19:06

      Опасался, что будет борьба на огороде. Хорошо, что 3 очка, главное без травм. Теперь успеть отдохнуть перед Атлетико. Шансов ничтожно мало, но надо сыграть достойно.
      По игре порадовали Коченков, Чорлука, ну и Миранчуки))

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