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  • РФПЛ. Голы Антона Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» три очка в матче с «Уралом»

РФПЛ. Голы Антона Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» три очка в матче с «Уралом»

12 марта 2018, 18:51
20

«Локомотив» на выезде победил «Урал» в матче 22-го тура РФПЛ. Голами в составе железнодорожников отметились полузащитник Антон Миранчук на 11-й минуте и хавбек Мануэль Фернандеш, который четыре минуты спустя реализовал пенальти.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 11; 0:2 – Фернандеш, 15 (с пенальти).

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Димитров (Чантурия, 60), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев (Фидлер, 68), Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Коломейцев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ферандеш (Ротенберг, 90+2), Эдер (Тарасов, 84).

Предупреждения: Лысов, 42; Кверквелия, 61 – Емельянов, 57; Балажиц, 58; Бумаль, 66; Чантурия, 75.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив
Комментарии (20)
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mdu86
1520869995
Спокойно, уверенно, на классе! Всех красно-зелёных с победой! Отрыв в 8 очков сохраняется, едем дальше.
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srg38
1520870122
С победой КЗ! Пздц какой то наркоман сидел с комментатором на канале Наш Футбол, такую херню нёс
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Loko_Roma
1520870125
Приятно обыгрывать такие потные команды да к тому же на выезде. Всех с победой.
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Chambo
1520870141
Да кто у вас редактор?! Антон Миранчук забил, а не Алексей! Что за дилетанство и халатность!? В каждом посте по ошибке/опечатке!
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ljrljr0505
1520870287
Антон, а не Алексей. Всех красно-зеленых с ПОБЕДОЙ, Еще ближе золотые медали. УРРРРАААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Diesel133
1520870774
Опасался, что будет борьба на огороде. Хорошо, что 3 очка, главное без травм. Теперь успеть отдохнуть перед Атлетико. Шансов ничтожно мало, но надо сыграть достойно. По игре порадовали Коченков, Чорлука, ну и Миранчуки))
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XaXatyn
1520870850
Всех красно-зеленых с победой ! Исход матча волновал , но после двух голов стало немного полегче !
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Diesel133
1520871130
да и сам комментатор, походу, наркоман... пол-матча Ману называл Марио Фернандесом.
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Отчаянный Пердун
1520871446
Локо с победой! Золотые медали всё ближе.
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Diesel133
1520871701
а, и еще. вы задрали уже. Антон забил гол!
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