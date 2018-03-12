РФПЛ. Голы Антона Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» три очка в матче с «Уралом»

«Локомотив» на выезде победил «Урал» в матче 22-го тура РФПЛ. Голами в составе железнодорожников отметились полузащитник Антон Миранчук на 11-й минуте и хавбек Мануэль Фернандеш, который четыре минуты спустя реализовал пенальти.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 11; 0:2 – Фернандеш, 15 (с пенальти).

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Димитров (Чантурия, 60), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев (Фидлер, 68), Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Коломейцев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ферандеш (Ротенберг, 90+2), Эдер (Тарасов, 84).

Предупреждения: Лысов, 42; Кверквелия, 61 – Емельянов, 57; Балажиц, 58; Бумаль, 66; Чантурия, 75.

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