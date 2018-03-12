Селихов: «У Промеса спад в игре? Он топ-игрок, у него не будет никаких проблем»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов после матча 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0) поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Квинси Промеса .

«Если говорить о незабитом пенальти Промеса, то я не смотрел повтор, а издалека не было видно. Но когда-то Промес тоже должен был не забить. Таких нет, мне кажется, игроков, которые все забивают. На моей памяти это первый раз, когда Промес не забил пенальти.

Я уверен, что в случае со сложным периодом у Квинси все временно. Промес – топ-игрок, у него никаких не будет проблем. Думаю, скоро он будет забивать. Не забывайте, это лучший игрок по системе гол+пас. Этот застой скоро пройдет, и Квинси раззабивается опять. Ну есть моменты, когда не фартит, не летит мяч в ворота», – сказал Селихов.

Напомним, что Промес не реализовал пенальти на 29-й минуте матча.