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    Селихов: «У Промеса спад в игре? Он топ-игрок, у него не будет никаких проблем»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов после матча 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0) поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Квинси Промеса .

    «Если говорить о незабитом пенальти Промеса, то я не смотрел повтор, а издалека не было видно. Но когда-то Промес тоже должен был не забить. Таких нет, мне кажется, игроков, которые все забивают. На моей памяти это первый раз, когда Промес не забил пенальти.

    Я уверен, что в случае со сложным периодом у Квинси все временно. Промес – топ-игрок, у него никаких не будет проблем. Думаю, скоро он будет забивать. Не забывайте, это лучший игрок по системе гол+пас. Этот застой скоро пройдет, и Квинси раззабивается опять. Ну есть моменты, когда не фартит, не летит мяч в ворота», – сказал Селихов.

    Напомним, что Промес не реализовал пенальти на 29-й минуте матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2018 01:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 14:47

      Играть в свою игру и не переоценивать свои возможности.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 10:37

      дело не только в пенальти а во многих матчах уже давно видно что он не тот, нет у него черной полосы просто голова забита мне кажется посторонним и желания не такое сильное.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2018, 07:34

      Согласен полностью-быстрее бы эта черная полоса его карьеры заканчивалась бы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 марта 2018, 06:33

      Селихов второй человек считающий Промеса топ игроком :) Кто первый??? Сам Промес конечно.))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 12 марта 2018, 06:03

      Когда он стал Топ игроком?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 12 марта 2018, 04:14

      Не забивать в 4-х матчах подряд-это много говорит о мастерстве ТОП-ИГРОКА. Скорее все его достижения- это стечении удачных обстоятельств

      -2
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