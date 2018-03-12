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  • Селихов: «У Промеса спад в игре? Он топ-игрок, у него не будет никаких проблем»

Селихов: «У Промеса спад в игре? Он топ-игрок, у него не будет никаких проблем»

12 марта 2018, 01:19
6

Голкипер «Спартака» Александр Селихов после матча 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0) поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Квинси Промеса .

«Если говорить о незабитом пенальти Промеса, то я не смотрел повтор, а издалека не было видно. Но когда-то Промес тоже должен был не забить. Таких нет, мне кажется, игроков, которые все забивают. На моей памяти это первый раз, когда Промес не забил пенальти.

Я уверен, что в случае со сложным периодом у Квинси все временно. Промес – топ-игрок, у него никаких не будет проблем. Думаю, скоро он будет забивать. Не забывайте, это лучший игрок по системе гол+пас. Этот застой скоро пройдет, и Квинси раззабивается опять. Ну есть моменты, когда не фартит, не летит мяч в ворота», – сказал Селихов.

Напомним, что Промес не реализовал пенальти на 29-й минуте матча.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Селихов Александр Промес Квинси
Комментарии (6)
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нейтральныйкакникто
1520817273
Не забивать в 4-х матчах подряд-это много говорит о мастерстве ТОП-ИГРОКА. Скорее все его достижения- это стечении удачных обстоятельств
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spaike
1520823828
Когда он стал Топ игроком?
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la verdad
1520825608
Селихов второй человек считающий Промеса топ игроком :) Кто первый??? Сам Промес конечно.))))
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Диктор
1520829259
Согласен полностью-быстрее бы эта черная полоса его карьеры заканчивалась бы.
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OfaZavr
1520840260
дело не только в пенальти а во многих матчах уже давно видно что он не тот, нет у него черной полосы просто голова забита мне кажется посторонним и желания не такое сильное.
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zigbert
1520855223
Играть в свою игру и не переоценивать свои возможности.
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