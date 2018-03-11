Промес: «Даже лучшие порой промахиваются»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дал понять, что намерен и дальше исполнять пенальти в московской команде.

Напомним, что голландец не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар в матче против «СКА-Хабаровска» (1:0).

«Даже лучшие игроки порой промахиваются. Я всегда готов брать ответственность. В следующий раз я снова выйду к точке», – сообщил Промес.

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