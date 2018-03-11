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    Промес: «Даже лучшие порой промахиваются»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дал понять, что намерен и дальше исполнять пенальти в московской команде.

    Напомним, что голландец не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар в матче против «СКА-Хабаровска» (1:0).

    «Даже лучшие игроки порой промахиваются. Я всегда готов брать ответственность. В следующий раз я снова выйду к точке», – сообщил Промес.

    «Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело

    Источник: Instagram

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    11.03.2018 22:37
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 12 марта 2018, 12:33

      Зазвездился! После того, как назвал себя лучшим в России, вообще на поле потерялся! Может на лавку пора его посадить? Мельгерехо более цельно смотрится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 12 марта 2018, 11:37

      Один из худших в команде в этой игре.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 12 марта 2018, 11:24

      Так бьют лошары.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 12 марта 2018, 10:32

      Антоха, хватит языком молоть, включай голову и начинай играть.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 10:22

      даже не думай больше к точке подходить и вообще пора работать и выкладываться как раньше чтобы в уважении не потерять да и с такой игрой вряд ли какой топ-клуб тобой заинтересуется так что делай выводы.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2018, 07:47

      Не переживай Антоха,все у тебя наладится-просто сейчас черная полоса пошла в карьере,просто знай после спада всегда наступает подьем.

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 12 марта 2018, 00:41

      Лучшим в матче был Фернандо так как забил великолепный гол...У Антошки не шло..считаю Ханни, Зобнин и Ещенко отыграли на уровне, Промес играл худьше них в матче....

      3
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 12 марта 2018, 00:17

      Простят месси,роналду,Неймана,салаха,.

      0
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 12 марта 2018, 00:15

      Пока ты нелучший,пусть лучше средний бьет,но забивает!Квинси большой. ( -) в этой игре

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 12 марта 2018, 00:04

      Промес то лучший?

      -1
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