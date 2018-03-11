Промес: «Даже лучшие порой промахиваются»

Зазвездился! После того, как назвал себя лучшим в России, вообще на поле потерялся! Может на лавку пора его посадить? Мельгерехо более цельно смотрится.
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дал понять, что намерен и дальше исполнять пенальти в московской команде.
Напомним, что голландец не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар в матче против «СКА-Хабаровска» (1:0).
«Даже лучшие игроки порой промахиваются. Я всегда готов брать ответственность. В следующий раз я снова выйду к точке», – сообщил Промес.
«Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело