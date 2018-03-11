Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адриано, Ханни и Промес появятся у «Спартака» с первых минут; Канунников и Секульски сыграют в атаке у «СКА»

    Стали известны составы на матч 22-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «СКА-Хабаровском».

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин, Промес, Фернандо, Ханни, Адриано.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Баляйкин, Димидко, Тубич, Карпов, Никифоров, Самсонов, Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски.

    Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2018 17:52
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 12:35

      Получился матч от ножа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      termis 11 марта 2018, 18:55

      Желаю уверенной победы Спартаку. И без травм пожалуйста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 18:46

      Вперед Спартак! нужно воспользоваться осечками конкурентов и добиться победы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 11 марта 2018, 18:45

      Парни, без расслабона. Полностью сосредоточиться на победе. Уйму очков в первом круге отдали. Только победа!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2018, 18:39

      обязаны забивать и побеждать

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 11 марта 2018, 18:13

      Я почему то всегда думал что он Довбня, а он оказывается двобня!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 11 марта 2018, 17:59

      Нормальный, ожидаемый состав. Выигрывать должны по любому!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun > gol_kak_sokol 11 марта 2018, 18:18

      Думаешь будет 12-м игроком за СКА ? Вполне может быть.. Но все же я настроен оптимистично ))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11