Адриано, Ханни и Промес появятся у «Спартака» с первых минут; Канунников и Секульски сыграют в атаке у «СКА»

Стали известны составы на матч 22-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «СКА-Хабаровском».

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин, Промес, Фернандо, Ханни, Адриано.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Баляйкин, Димидко, Тубич, Карпов, Никифоров, Самсонов, Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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