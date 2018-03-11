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  • Симонян: «Бойкот чемпионата мира англичанами? Проведем ЧМ и без вас, господа»

Симонян: «Бойкот чемпионата мира англичанами? Проведем ЧМ и без вас, господа»

11 марта 2018, 12:36
10

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о возможном бойкоте ЧМ-2018 Великобританией.

«Они в свое время кричали, что спорт вне политики. А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идут Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться.

Если даже эти страны, допустим, будут бойкотировать, то ничего страшного. Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх. А чемпионат мира будет проведен и без них… Я был на жеребьевке чемпионата мира 2 декабря 2010 года. И когда Йозеф Блаттер назвал Россию, то на сидевших там Дэвида Бекхэма и Бобби Чарльтона жалко было смотреть, они побелели.

Но ведь политика ФИФА — развитие футбола во всем мире. У нас будет вся инфраструктура выстроена: стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги и так далее. У них-то уже все есть. Поэтому это не более чем эгоизм со стороны англичан. Так что если не будете участвовать, то чемпионат мира будет проведен и без вас, господа», – сказал Симонян.

Ранее появилась информация о том, что Великобритания призывает к бойкоту США и страны ЕС.

Источник: RT
Чемпионат мира Англия Симонян Никита
Комментарии (10)
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shinnik
1520761426
Нас- рать,и скоро 18-е марта.. , трудящиеся всего мира отмечают День Парижской коммуны, ставшей первым образцом диктатуры мирового пролетариата..
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karat64
1520761769
Давно так нужно разговаривать с зазнавшимися странами)))Симонян, красавчик)
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acer2003
1520762055
Симонян,нужно быть объективнее,с кем Вы собрались проводить ЧМ,если его бойкотируют)) И самое главное,не преплетать политику к спорту !!!
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subbotaspartak
1520762101
Это сказал Наш Никита! Ваша карта будет убита.
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Юрэс
1520762738
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА ,!!!
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cevin cigan
1520763547
Да и пошли все они,козе в трещину!
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Антибиотик111
1520767997
Спорт-то вне политики,ага..Только с кем играть то будете,если объявят бойкот?С КНДР и прочими изгоями?Будьте объективнее,уважаемый товарищ Симонян,бойкот-это провал вашего чм и политики путенского режима.
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alex kidn
1520768282
США и Украина уже бойкотировали наш чемпионат
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OfaZavr
1520781271
все верно говорит, обойдемся без них.
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zigbert
1520844502
Правильно сказал наш легендарный ветеран.
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