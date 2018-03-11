Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Симонян: «Бойкот чемпионата мира англичанами? Проведем ЧМ и без вас, господа»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о возможном бойкоте ЧМ-2018 Великобританией.

    «Они в свое время кричали, что спорт вне политики. А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идут Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться.

    Если даже эти страны, допустим, будут бойкотировать, то ничего страшного. Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх. А чемпионат мира будет проведен и без них… Я был на жеребьевке чемпионата мира 2 декабря 2010 года. И когда Йозеф Блаттер назвал Россию, то на сидевших там Дэвида Бекхэма и Бобби Чарльтона жалко было смотреть, они побелели.

    Но ведь политика ФИФА — развитие футбола во всем мире. У нас будет вся инфраструктура выстроена: стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги и так далее. У них-то уже все есть. Поэтому это не более чем эгоизм со стороны англичан. Так что если не будете участвовать, то чемпионат мира будет проведен и без вас, господа», – сказал Симонян.

    Ранее появилась информация о том, что Великобритания призывает к бойкоту США и страны ЕС.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2018 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 12 марта 2018, 11:48

      Правильно сказал наш легендарный ветеран.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 18:14

      все верно говорит, обойдемся без них.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 11 марта 2018, 14:38

      США и Украина уже бойкотировали наш чемпионат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 11 марта 2018, 14:33

      Спорт-то вне политики,ага..Только с кем играть то будете,если объявят бойкот?С КНДР и прочими изгоями?Будьте объективнее,уважаемый товарищ Симонян,бойкот-это провал вашего чм и политики путенского режима.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +275

      cevin cigan 11 марта 2018, 13:19

      Да и пошли все они,козе в трещину!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +954

      Юрэс 11 марта 2018, 13:05

      ЗОЛОТЫЕ СЛОВА ,!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6104

      subbotaspartak 11 марта 2018, 12:55

      Это сказал Наш Никита!
      Ваша карта будет убита.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 марта 2018, 12:54

      Симонян,нужно быть объективнее,с кем Вы собрались проводить ЧМ,если его бойкотируют))
      И самое главное,не преплетать политику к спорту !!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      karat64 11 марта 2018, 12:49

      Давно так нужно разговаривать с зазнавшимися странами)))Симонян, красавчик)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 марта 2018, 12:43

      Нас- рать,и скоро 18-е марта.. , трудящиеся всего мира отмечают День Парижской коммуны, ставшей первым образцом диктатуры мирового пролетариата..

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11