Симонян: «Бойкот чемпионата мира англичанами? Проведем ЧМ и без вас, господа»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о возможном бойкоте ЧМ-2018 Великобританией.

«Они в свое время кричали, что спорт вне политики. А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идут Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться.

Если даже эти страны, допустим, будут бойкотировать, то ничего страшного. Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх. А чемпионат мира будет проведен и без них… Я был на жеребьевке чемпионата мира 2 декабря 2010 года. И когда Йозеф Блаттер назвал Россию, то на сидевших там Дэвида Бекхэма и Бобби Чарльтона жалко было смотреть, они побелели.

Но ведь политика ФИФА — развитие футбола во всем мире. У нас будет вся инфраструктура выстроена: стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги и так далее. У них-то уже все есть. Поэтому это не более чем эгоизм со стороны англичан. Так что если не будете участвовать, то чемпионат мира будет проведен и без вас, господа», – сказал Симонян.

Ранее появилась информация о том, что Великобритания призывает к бойкоту США и страны ЕС.