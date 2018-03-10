Ханни: «В России болеют масштабнее, чем в Бельгии»

Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни попробовал сравнить культуру футбольных болельщиков в России и Бельгии, откуда он зимой переехал в нашу страну.

«Болельщики «Спартака» и «Андерлехта»? Их сложно сравнить. Я видел только один домашний матч «Спартака», но могу сказать, что здесь всe масштабнее, чем в Бельгии. Да и надо сравнивать не с фанатами «Андерлехта», а со всеми болельщиками европейских команд, с которыми мы играли на выезде.

Думал, что в клубе россияне больше общаются между собой, чем с легионерами. Но с самого первого дня в «Спартаке», когда приехал в Марбелью, увидел, что россияне с удовольствием проводят время с иностранцами. Посмотрев на это, я понял, почему «Спартак» был чемпионом: нет разделения по языкам и паспортам, все между собой общаются. Я очень обрадовался», – сказал хавбек.

Ханни купили за 8 миллионов евро.