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    Ханни: «В России болеют масштабнее, чем в Бельгии»

    Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни попробовал сравнить культуру футбольных болельщиков в России и Бельгии, откуда он зимой переехал в нашу страну.

    «Болельщики «Спартака» и «Андерлехта»? Их сложно сравнить. Я видел только один домашний матч «Спартака», но могу сказать, что здесь всe масштабнее, чем в Бельгии. Да и надо сравнивать не с фанатами «Андерлехта», а со всеми болельщиками европейских команд, с которыми мы играли на выезде.

    Думал, что в клубе россияне больше общаются между собой, чем с легионерами. Но с самого первого дня в «Спартаке», когда приехал в Марбелью, увидел, что россияне с удовольствием проводят время с иностранцами. Посмотрев на это, я понял, почему «Спартак» был чемпионом: нет разделения по языкам и паспортам, все между собой общаются. Я очень обрадовался», – сказал хавбек.

    Ханни купили за 8 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2018 19:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 марта 2018, 06:47

      Это Россия сынок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 марта 2018, 23:44

      Эх, зато талантов растят, как на подбор, в том же Андерлехте. Сборная топовая подобралась. А мы вроде и масштабнее, только в хвосте рейтинга Фифа плетемся.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 21:49

      Здоровые отношения в коллективе - залог успеха.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 10 марта 2018, 21:18

      Но в Бельгии богаче и чище. И людей за скот на считают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 10 марта 2018, 19:51

      Не понял к чему последняя строка?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > lordmrv 10 марта 2018, 19:55

      а что не так? он обрадовался что в Спартаке нет разделения по языкам и паспортом и что все друг с другом общаются.

      4
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > OfaZavr 10 марта 2018, 21:53

      Да я про стоимость

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > lordmrv 11 марта 2018, 10:29

      ааа понятно, ну так Бомбардир в конце новости всегда что-то подобное пишет.

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2018, 19:36

      Ну ты Софочка сравнил, где Россия, а где Бельгия.

      2
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