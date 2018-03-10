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    Конте: «Я пытался оставить Терри в «Челси» еще на сезон»

    Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте рассказал о расставании с бывшим защитником команды Джоном Терри, случившемся летом 2017 года. Сейчас игрок выступает за «Астон Виллу».

    «Джон – большая потеря для нас. Я пытался удержать его, но приоритетом для него была игровая практика. Терри сильно помогал мне в раздевалке. Опыт – это очень важно. Хочу заметить, что двери для Джона в клубе открыты всегда», – сказал итальянец.

    Терри выступал за «пенсионеров» с 1998 года.

    Источник: Skysports

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    10.03.2018 00:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 марта 2018, 10:16

      правильно что выбрал играть, а вот как закончит тогда и будет помогать советом и делом в раздевалке.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 марта 2018, 09:33

      Пытался удержать в раздевалке? Тоха, ну ты и клоун... (((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 10 марта 2018, 05:39

      Он еще вернется!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2018, 00:14

      Такие мужчины, как Джон, принятых решений не меняют

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