Конте: «Я пытался оставить Терри в «Челси» еще на сезон»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте рассказал о расставании с бывшим защитником команды Джоном Терри, случившемся летом 2017 года. Сейчас игрок выступает за «Астон Виллу».

«Джон – большая потеря для нас. Я пытался удержать его, но приоритетом для него была игровая практика. Терри сильно помогал мне в раздевалке. Опыт – это очень важно. Хочу заметить, что двери для Джона в клубе открыты всегда», – сказал итальянец.

Терри выступал за «пенсионеров» с 1998 года.