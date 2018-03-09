Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Футболист «Лиона» Диас: «Мне было скучно играть против ЦСКА»

Футболист «Лиона» Диас: «Мне было скучно играть против ЦСКА»

9 марта 2018, 22:16
24

Нападающий французского «Лиона» Мариано Диас поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (1:0). Форварду было скучно.

«Разумеется, я очень доволен тем, что нам все-таки удалось увезти из Москвы победу. Счет 1:0 в нашу пользу особенно радует, учитывая, что ответный матч мы проведем дома. Надеюсь, что «Лион» покажет хороший футбол и на нашем родном стадионе.

Если честно, мне как нападающему было немного скучно играть при том небольшом количестве моментов, что были созданы в этом матче.

Но самое главное, что все сложилось в пользу «Лиона», и мы уезжаем удовлетворенными», – сказал игрок.

Футболист является воспитанником мадридского «Реала».

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы Лион ЦСКА Диас Мариано
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shogun
1520623233
Поэтому от тебя толку и не было, нулевый игрок и Депай, больше рекламы и пиара, а игровых качеств нет
Ответить
Смешная Лошадь
1520623244
Вы же их сами не создали, так кто виноват)
Ответить
STAFOR13
1520623868
04.11.2015 1' -90' Лион (Лион) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург) 20.10.2015 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Лион (Лион) Наверное Зениту было скучнее играть против Лиона в сезоне 15-16. Не забил, а понтов много, как будто он играет в супер топ лиге...
Ответить
kuchipachi
1520624616
Где он сказал, что ему было скучно играть против ЦСКА? он сказал, что было скучно играть при небольшом количестве моментов! Это две разные вещи! Хватит уже писать заголовки не соответствующие сказанному! А то кинули говна на вентилятор и рады
Ответить
Павел Амурский
1520625711
Высокомерный тип какой, его и на поле почти не видно было.
Ответить
Dominator777
1520630939
Во Франции по-любому голевых моментов будет более, чем достаточно.
Ответить
Nerlinger
1520631295
Песенку бы спел или стишок рассказал... раз скучно было...
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520635126
Заголовок просто огонь!!!!
Ответить
OfaZavr
1520665435
заголовок как всегда((
Ответить
RUSARM
1520669457
Смотри что бы потом,после второй игры плакать не пришлось!!
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+