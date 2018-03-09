Футболист «Лиона» Диас: «Мне было скучно играть против ЦСКА»

я хз, сравнивать будет тяжело две игры. потому что качество поля в лионе в разы лучше. к тому же сравнивая заполненность стадиона в москве с тем, что будет в лионе смысла нет. там будет не аншлаг, но явно на 60-70% стадик заполнен будет, а это дает о себе знать. плюс лион техничная команда и будет воля показать на нормальных условиях все что могут.
но по заголовку статьи можно только зафейспалмить. диаз не какой то там агуэро, который может позволить себе такие фразочки. моменты создаются не только напом, как ктото решил прокомментить. команда вообще не могла развить атаку при таких обстоятельствах. явно было тяжело выходить из обороны в атаку при таком состоянии поля
Нападающий французского «Лиона» Мариано Диас поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (1:0). Форварду было скучно.
«Разумеется, я очень доволен тем, что нам все-таки удалось увезти из Москвы победу. Счет 1:0 в нашу пользу особенно радует, учитывая, что ответный матч мы проведем дома. Надеюсь, что «Лион» покажет хороший футбол и на нашем родном стадионе.
Если честно, мне как нападающему было немного скучно играть при том небольшом количестве моментов, что были созданы в этом матче.
Но самое главное, что все сложилось в пользу «Лиона», и мы уезжаем удовлетворенными», – сказал игрок.
Футболист является воспитанником мадридского «Реала».