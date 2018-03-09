Футболист «Лиона» Диас: «Мне было скучно играть против ЦСКА»

Нападающий французского «Лиона» Мариано Диас поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (1:0). Форварду было скучно.

«Разумеется, я очень доволен тем, что нам все-таки удалось увезти из Москвы победу. Счет 1:0 в нашу пользу особенно радует, учитывая, что ответный матч мы проведем дома. Надеюсь, что «Лион» покажет хороший футбол и на нашем родном стадионе.

Если честно, мне как нападающему было немного скучно играть при том небольшом количестве моментов, что были созданы в этом матче.

Но самое главное, что все сложилось в пользу «Лиона», и мы уезжаем удовлетворенными», – сказал игрок.

Футболист является воспитанником мадридского «Реала».