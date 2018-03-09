Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Футболист «Лиона» Диас: «Мне было скучно играть против ЦСКА»

    Нападающий французского «Лиона» Мариано Диас поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (1:0). Форварду было скучно.

    «Разумеется, я очень доволен тем, что нам все-таки удалось увезти из Москвы победу. Счет 1:0 в нашу пользу особенно радует, учитывая, что ответный матч мы проведем дома. Надеюсь, что «Лион» покажет хороший футбол и на нашем родном стадионе.

    Если честно, мне как нападающему было немного скучно играть при том небольшом количестве моментов, что были созданы в этом матче.

    Но самое главное, что все сложилось в пользу «Лиона», и мы уезжаем удовлетворенными», – сказал игрок.

    Футболист является воспитанником мадридского «Реала».

    Источник: Газета.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2018 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 11 марта 2018, 01:00

      я хз, сравнивать будет тяжело две игры. потому что качество поля в лионе в разы лучше. к тому же сравнивая заполненность стадиона в москве с тем, что будет в лионе смысла нет. там будет не аншлаг, но явно на 60-70% стадик заполнен будет, а это дает о себе знать. плюс лион техничная команда и будет воля показать на нормальных условиях все что могут.
      но по заголовку статьи можно только зафейспалмить. диаз не какой то там агуэро, который может позволить себе такие фразочки. моменты создаются не только напом, как ктото решил прокомментить. команда вообще не могла развить атаку при таких обстоятельствах. явно было тяжело выходить из обороны в атаку при таком состоянии поля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 10 марта 2018, 16:46

      Ему эти слова обратно затолкают мячом куда-нибудь поглубже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 марта 2018, 13:35

      написали одно а он говорит совсем другое Это умная или тупая газета.ру ????????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Полная Канистра 10 марта 2018, 15:05

      это подача Бомбардира... в заголовке одно - статья о другом...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > Аид666 12 марта 2018, 09:42

      замануха)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      RUSARM 10 марта 2018, 11:10

      Смотри что бы потом,после второй игры плакать не пришлось!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 10:28

      Такое не часто услышишь от футболистов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 марта 2018, 10:03

      заголовок как всегда((

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 10 марта 2018, 03:27

      Так надо было создавать моменты и не скучать, нападающий

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 марта 2018, 01:38

      Заголовок просто огонь!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 марта 2018, 00:34

      Песенку бы спел или стишок рассказал... раз скучно было...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Nerlinger 10 марта 2018, 08:24

      С берёзой можно сплясать)))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > himik2-62 12 марта 2018, 21:05

      Или промеж двух поплясать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 10 марта 2018, 00:28

      Во Франции по-любому голевых моментов будет более, чем достаточно.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11