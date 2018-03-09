Зе Луиш не сыграет со «СКА-Хабаровском» из-за проблем с паховым каналом

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш не сыграет в матче 22 тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». Причина – защемление нерва пахового канала.

«План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления Зе Луиша будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч он пропустит», – сказал руководитель медицинского департамента клуба.

Игра с хабаровчанами состоится 11 марта.