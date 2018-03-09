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    Зе Луиш не сыграет со «СКА-Хабаровском» из-за проблем с паховым каналом

    Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш не сыграет в матче 22 тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». Причина – защемление нерва пахового канала.

    «План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления Зе Луиша будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч он пропустит», – сказал руководитель медицинского департамента клуба.

    Игра с хабаровчанами состоится 11 марта.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.03.2018 19:14
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 10 марта 2018, 07:17

      Зе, конечно же, здоровья! Но пора уже и задуматься, а зачем Спартаку такой игрок, которого очень редко можно увидеть на поле? Нападающего заменить, не такая проблема, как найти хорошего защитника. И зачем, в конце концов, потратили 12 лямов на Рошу? Пусть выходит и играет!

      3
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > oyabun 11 марта 2018, 11:48

      поддерживаю!!!согласен полностью!так он мне нравится но уж слишком болявый,то ногти мешают играть то пупок)))
      а Роша да сидит себе тихой сапой на скамейке и не парится

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 марта 2018, 03:41

      Забрать надо у Луиша медицинский справочник - он скоро женские болезни начнет на себя примерять.

      4
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      Рейтинг: +600

      polozovs 9 марта 2018, 23:47

      Наша девочка танцовщица совсем парня замотала, аж паховый канал повредил.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 9 марта 2018, 23:24

      надо было продавать пока сосем не разболелся))

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 9 марта 2018, 22:14

      Да *****,сколько уже можно болеть,то живот растянул на 3 месяца,то дома проблемы,то ногти вросли,теперь пах заболел. Жопа какая то у него.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > DZHEK_VOROBEY1987 10 марта 2018, 09:45

      ага)) в следующий раз в череде необычных травм у него точно будет что-то с пятой точкой)

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 20:36

      Когда же закончатся все его болезни?Здоровья Зе.

      5
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      Рейтинг: +736

      rammax fcsm 9 марта 2018, 20:11

      какой план лечения???? от пресса, от паха, от ногтей, от жопы?? ещё от чего не лечили, от морщин на лбу? раз в два месяца играет, раз в полгода забивает, и то случайно.. 100% моменты постоянно запарывает, все контратаки на скорости запарывает... продавать немедленно это бесполезное прыгучее бревно!! достал реально!!

      -3
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      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 9 марта 2018, 19:58

      Долго, много не играет,
      Спартаку не помогает.
      Куда смотрят доктора?
      Всем-всем-всем играть пора!

      1
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      Рейтинг: +380

      Гуус > subbotaspartak 9 марта 2018, 20:28

      Доктора лю зря уволили при нем такого не было!

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2018, 19:41

      ну как же ему не везёт то одно то другое похоже до конца сезона мы его и не увидим

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > gol_kak_sokol 9 марта 2018, 19:50

      да я знаю к чему это приводит поменьше ему фантазии . Желаю ему здоровья и скорейшего выздоровления

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 19:34

      ну это вообще конечно)) только у него что-ли такие травмы случаются которых у других не бывает) здоровья Зе!)

      4
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