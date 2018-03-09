Зе Луиш не сыграет со «СКА-Хабаровском» из-за проблем с паховым каналом

Зе, конечно же, здоровья! Но пора уже и задуматься, а зачем Спартаку такой игрок, которого очень редко можно увидеть на поле? Нападающего заменить, не такая проблема, как найти хорошего защитника. И зачем, в конце концов, потратили 12 лямов на Рошу? Пусть выходит и играет!
Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш не сыграет в матче 22 тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». Причина – защемление нерва пахового канала.
«План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления Зе Луиша будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч он пропустит», – сказал руководитель медицинского департамента клуба.
Игра с хабаровчанами состоится 11 марта.