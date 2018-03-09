РФПЛ. «Амкар» вдевятером проиграл «Арсеналу», туляки не реализовали два пенальти

В матче 22-го тура чемпионата России «Амкар» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:2. Дебютный гол за туляков забил нападающий Артем Дзюба.

В составе пермяков было два удаления. На 77-й минуте красную карточку получил Фегор Огуде – через минуту после появления на поле. На 80-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Белоруков.

«Арсенал» набрал 31 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице, «Амкар» с 22 очками идет на 14-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Амкар (Пермь) – Арсенал (Тула) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 11; 0:2 – Ткачев, 83.

«Амкар»: Хомич, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Мельников, 80), Гащенков, Форбс (Бодул, 61), Эзатолахи (Огуде, 76), Оланаре.

«Арсенал»: Левашов, Кирилл Комбаров, Григалава (Альварес, 5), Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Дзюба, Джорджевич (Берхамов, 78), Кангва (Шевченко, 87).

Нереализованные пенальти: нет – Дзюба, 11; Кангва, 81.

Предупреждения: Белоруков, 68 – Кангва, 58; Дзюба, 68.

Удаления: Огуде, 77; Белоруков, 80 – нет.

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