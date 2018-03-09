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    РФПЛ. «Амкар» вдевятером проиграл «Арсеналу», туляки не реализовали два пенальти

    В матче 22-го тура чемпионата России «Амкар» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:2. Дебютный гол за туляков забил нападающий Артем Дзюба.

    В составе пермяков было два удаления. На 77-й минуте красную карточку получил Фегор Огуде – через минуту после появления на поле. На 80-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Белоруков.

    «Арсенал» набрал 31 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице, «Амкар» с 22 очками идет на 14-м месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Амкар (Пермь) – Арсенал (Тула) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 11; 0:2 – Ткачев, 83.

    «Амкар»: Хомич, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Мельников, 80), Гащенков, Форбс (Бодул, 61), Эзатолахи (Огуде, 76), Оланаре.

    «Арсенал»: Левашов, Кирилл Комбаров, Григалава (Альварес, 5), Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Дзюба, Джорджевич (Берхамов, 78), Кангва (Шевченко, 87).

    Нереализованные пенальти: нет – Дзюба, 11; Кангва, 81.

    Предупреждения: Белоруков, 68 – Кангва, 58; Дзюба, 68.

    Удаления: Огуде, 77; Белоруков, 80 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 15:54
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +13

      Костянfriend 9 марта 2018, 18:37

      Тут надо смотреть шире. Это не Амкар там или Зенит, или Спартак - это весь российский футбол - дно и гавно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 9 марта 2018, 17:55

      Это недоразумение!!! Они так чисто играли с Зенитом, не может команда взять и за несколько дней превратиться в злостного нарушителя! Это заговор!

      0
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      ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > woyser 9 марта 2018, 17:57

      Это договорняк.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > GoLenaStop 9 марта 2018, 18:08

      У нас чистый футбол! Договорняков нет! Мы не Италия!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > woyser 9 марта 2018, 18:33

      А вы лучше игру посмотрите, чем просто так восклицать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > Вомбат 9 марта 2018, 19:00

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      0
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > woyser 9 марта 2018, 19:00

      Хочу в Италию!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 9 марта 2018, 17:46

      Обосрали игру и праздник!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 9 марта 2018, 17:34

      Два очередных удаления показывают насколько Амкар грязная команда

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 марта 2018, 17:31

      Надеюсь Амкар скоро переедет в пердив

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 марта 2018, 17:30

      Наконец-то справедливое судейство

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 марта 2018, 17:28

      Ну стоит ли говорить, что Амкар это бездонное дно, глубину которого нельзя измерить такими победами Арсенала, тем не менее Зенит должен медленно ходить по полю, чтобы умудриться сыграть с ними вничью, насколько ???? К счастью зенитовские воспитанники показывают днищу где его место...

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 марта 2018, 17:18

      Что это было?Походу зенытик мстит через вилкова.

      0
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      Рейтинг: +240

      gambler35 > Тraumtanzеr 9 марта 2018, 19:12

      Правильно написал человек

      0
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 9 марта 2018, 16:40

      Так топить за арсенал! Полный беспредел! Вилков просто су..а. Инетересно, кто тянет Тулу в еврокубки?

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 марта 2018, 16:30

      Божевич встряхнул Арсенал, команда сейчас на подъеме, да и вратарь второй матч проводит сухим...

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