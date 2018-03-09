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  • РФПЛ. «Амкар» вдевятером проиграл «Арсеналу», туляки не реализовали два пенальти

РФПЛ. «Амкар» вдевятером проиграл «Арсеналу», туляки не реализовали два пенальти

9 марта 2018, 15:54
32

В матче 22-го тура чемпионата России «Амкар» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:2. Дебютный гол за туляков забил нападающий Артем Дзюба.

В составе пермяков было два удаления. На 77-й минуте красную карточку получил Фегор Огуде – через минуту после появления на поле. На 80-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Белоруков.

«Арсенал» набрал 31 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице, «Амкар» с 22 очками идет на 14-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Амкар (Пермь) – Арсенал (Тула) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 11; 0:2 – Ткачев, 83.

«Амкар»: Хомич, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Мельников, 80), Гащенков, Форбс (Бодул, 61), Эзатолахи (Огуде, 76), Оланаре.

«Арсенал»: Левашов, Кирилл Комбаров, Григалава (Альварес, 5), Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Дзюба, Джорджевич (Берхамов, 78), Кангва (Шевченко, 87).

Нереализованные пенальти: нет – Дзюба, 11; Кангва, 81.

Предупреждения: Белоруков, 68 – Кангва, 58; Дзюба, 68.

Удаления: Огуде, 77; Белоруков, 80 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Арсенал
Комментарии (32)
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Татарин за ЦСКА
1520600537
А что если из-за Зенита так сильно давят на Амкар???Если это так,то позор всему питерскому футболу!!!!
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EFR
1520601406
вилков убил матч!!!!!!Ужас!Дискву ему пожизненно!!!!
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пряник929
1520602253
Божевич встряхнул Арсенал, команда сейчас на подъеме, да и вратарь второй матч проводит сухим...
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Чехов на Садовой
1520602815
Так топить за арсенал! Полный беспредел! Вилков просто су..а. Инетересно, кто тянет Тулу в еврокубки?
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Тraumtanzеr
1520605121
Что это было?Походу зенытик мстит через вилкова.
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Zubo
1520605682
Ну стоит ли говорить, что Амкар это бездонное дно, глубину которого нельзя измерить такими победами Арсенала, тем не менее Зенит должен медленно ходить по полю, чтобы умудриться сыграть с ними вничью, насколько ???? К счастью зенитовские воспитанники показывают днищу где его место...
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Zubo
1520605812
Наконец-то справедливое судейство
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Zubo
1520605889
Надеюсь Амкар скоро переедет в пердив
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Ловкий Бубен
1520606073
Два очередных удаления показывают насколько Амкар грязная команда
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woyser
1520607300
Это недоразумение!!! Они так чисто играли с Зенитом, не может команда взять и за несколько дней превратиться в злостного нарушителя! Это заговор!
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