Все три российских клуба проиграли в первых матчах 1/8 финала ЛЕ

Сегодня состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Все три российских клуба потерпели на этой стадии поражения. ЦСКА уступил со счетом 0:1 «Лиону», «Локомотив» пропустил три безответных гола от «Атлетико», а «Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» (1:2).

На троих команды сумели забить лишь один мяч.

Ответные игры 1/8 финала ЛЕ пройдут 15 марта.

ЦСКА, «Локо» и «Зенит» проиграли. А ругать не за что