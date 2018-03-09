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    Все три российских клуба проиграли в первых матчах 1/8 финала ЛЕ

    Сегодня состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

    Все три российских клуба потерпели на этой стадии поражения. ЦСКА уступил со счетом 0:1 «Лиону», «Локомотив» пропустил три безответных гола от «Атлетико», а «Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» (1:2).

    На троих команды сумели забить лишь один мяч.

    Ответные игры 1/8 финала ЛЕ пройдут 15 марта.

    ЦСКА, «Локо» и «Зенит» проиграли. А ругать не за что

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 01:20
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 9 марта 2018, 11:02

      Ну и зачем нужно было переходить на так называемую "систему осень - весна"? Что изменилось? Мы как не играли январь и февраль так и сейчас не играем! А от перестановки слов осень - весна, весна - осень ничего не меняется!

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > VVM1964 9 марта 2018, 12:09

      Договорились, больше не буду поднимать.....

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 9 марта 2018, 10:48

      Хохлы и те лучше наших играю,одни Рому 2-1 нагнули,вторые с Лацио 2-2 на выезде.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 марта 2018, 10:46

      это уже потолок и пока лимит расти не будут

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 марта 2018, 10:32

      А иного результата трудно было ожидать-на данном этапе уже остаются сильные команды,обыграть которые можно исключительно за счет мастерства,а не мороза,ветра,тяжелого поля,потому что мастер он на то и мастер,что способен показать свой класс при любых условиях! Немаловажно и то,что все три команды
      в зимнее межсезонье не усилились,так что реальный шанс остался у Зенита,но для победы им придется изрядно постараться!

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 9 марта 2018, 10:20

      1/8 финала Лиги Европы-пока и есть уровень лучших клубов РФПЛ ?. Обидно б..,досадно.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 09:33

      Пожалуй только Локомотиву будет трудно пройти дальше,у Зенита и ЦСКА ,есть надежда.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert > VVM1964 9 марта 2018, 12:18

      Вполне согласен.

      1
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      Рейтинг: +422

      TRELL > VVM1964 14 марта 2018, 15:31

      Разумно!

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 марта 2018, 08:52

      Бывает!

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 9 марта 2018, 08:36

      это уровень нашего футбола, пока будет лимит не будет расти футбол в стране

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      Рейтинг: +15

      roma1984007 9 марта 2018, 07:45

      Так бывает ,но очень редко!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +6913

      батог 9 марта 2018, 07:40

      Шансы есть!!! Кроме, может быть, Локо! А у России, да и Союза, всегда была проблема весны. Они, в смысле европейские команды, зиму играют- погода позволяет, а мы отдыхаем.Форму к кубкам набрать не можем!!! В результате имеем, то что имеем!

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