Все три российских клуба проиграли в первых матчах 1/8 финала ЛЕ

Ну и зачем нужно было переходить на так называемую "систему осень - весна"? Что изменилось? Мы как не играли январь и февраль так и сейчас не играем! А от перестановки слов осень - весна, весна - осень ничего не меняется!
Сегодня состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.
Все три российских клуба потерпели на этой стадии поражения. ЦСКА уступил со счетом 0:1 «Лиону», «Локомотив» пропустил три безответных гола от «Атлетико», а «Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» (1:2).
На троих команды сумели забить лишь один мяч.
Ответные игры 1/8 финала ЛЕ пройдут 15 марта.
ЦСКА, «Локо» и «Зенит» проиграли. А ругать не за что