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    ЦСКА, «Локо» и «Зенит» проиграли. А ругать не за что


    3.4
    Голосов: 5
    09.03.2018 01:00
    1:6 в трех матчах, ну и что? В итоге ни одной сенсации.

    ЦСКА с чудовищными проблемами в обороне ухитрился найти защитников на матч с «Лионом», а в атаке понадеялся на Мусу, который вновь все провалил. Если в первом тайме смотреть особо было не на что в исполнении обеих команд, то во втором российский клуб визуально прибавил. Тем обиднее было пропустить от Марсело в ситуации, где и защита не заблокировала, и Акинфеев из-за неудачного выхода сам себя выключил из эпизода.

    В дальнейшем ЦСКА пытался хотя бы сравнять счет, на поле появлялся первый за долгое время купленный за деньги футболист (Бистрович), но это и все, чем запомнилось время после гола. 0:1 перед выездом в Лион. Неприятно.

    Лидер чемпионата противостоял в Мадриде второй команде Испании. Фаворит был ясен, но также было интересно, насколько же «Атлетико» сильнее «Локомотива», и в состоянии ли дисциплинированная команда Юрия Семина сдерживать атаки мадридского суперклуба.

    В первом тайме «Локомотив» спокойно оборонялся, но против удара Сауля не смог ничего сделать.

    Гилерме в этом эпизоде не выручил, а в следующем откровенно поплыл. Хорошо, что Гризманн не попал в пустые ворота.

    Кстати, после этого голкипер «Локо» снова ошибся, выбив мяч прямо на ногу французу. Зато в начале второго тайма Гилерме отразил опасный удар Гризманна, но набежавший Диего Коста забил и снял все вопросы о победителе матча.

    Пропускать в конце, конечно, не следовало, но Коке все-таки сделал бесполезным ответный матч. 0:3.

    Что касается «Зенита», то во что играла команда Роберто Манчини – совершенно непонятно. Справедливости ради, в некоторых матчах РФПЛ к «Зениту» ровно такой же вопрос, а тут целый «Лейпциг», который так прекрасен в Бундеслиге, а из Лиги Европы вынес «Наполи».

    И опять же, к чему тут ругаться на «Зенит», который при Манчини прилично выглядел лишь первый месяц, а потом растерял гигантскую фору перед «Спартаком», почти проиграл чемпионскую гонку, а в еврокубке уступал даже «Бней-Йегуде» и «Утрехту».

    Брума – 1:0 для «Лейпцига».

    А Вернер – 2:0. И это уже совсем плохо.

    Но после прекрасного гола Кришито не так все грустно. 1:2, и шансы на выход теперь гораздо выше.

    ЦСКА проиграл «Лиону» дома 0:1, «Локомотив» – «Атлетико» в гостях 0:3, а «Зенит» увез 1:2 из Лейпцига. Не случилось ничего страшного, очень неприятного или слишком уж грустного. Проблемы ЦСКА с составом всем известны, и спасибо, что хотя бы вообще на второй матч есть интрига. Класс «Атлетико», естественно, выше, чем у «Локо», и спасибо, что наши хотя бы держались, хотя с составом было не все гладко. Игровые проблемы «Зенита» и так заметны весь сезон.

    Три матча, три поражения, один забитый гол. Но уныния быть не должно. Наши и так забрались довольно высоко.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер ЦСКА
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 5
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +13

      DOGMA84 15 марта 2018, 14:31

      Есть мнение, что после этого тура в ЛЕ не останется российских команд-(((

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 14 марта 2018, 12:02

      это не РФК ,если хоть кто нибудь не начудачит

      0
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      Рейтинг: +265

      releboy 10 марта 2018, 10:26

      Еврокубки весенней стадии на протяжении всего времени в исполнении наших команд реально приводят к сокращению продолжительности жизни российских болельщиков и дополнительно вносят в жизнь сплошной негатив.

      1
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 9 марта 2018, 22:27

      И еще добавлю))) Локо приберег силы чтобы уверенно завершить РФПЛ и получить путевку в групповой этап ЛЧ. Чтобы в сезоне 18-19 побороться в ЛЧ за выход в ЛЕ с третьего места. Ой как всё это осторчетело. Наух такой унылый и предсказуемый футбол????

      1
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    • ...
      Рейтинг: +796

      Бестолковый 9 марта 2018, 22:19

      Видно было Локо не играл, валял дурака. Чистый слив в пользу РФПЛ. Зенит тоже дурака валяет. Мог сыграть лучше но снова, в гостевых матчах откровенно тянет резину и оставляет все вопросы до домашней игры. В целом впечатление, - не игра а унылое го вно. Вроде и все условия для них и зарплаты космические, а отношение к играм посредственное. Такое впечатление, что играть выходят на поле после трудового рабочего дня. Ни физики ни мысли. В отличии от наших клубов, европейские клубы показали все что могли и задор и мастерство и динамика и взаимопонимание.

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 9 марта 2018, 14:20

      куда мы рвемся?в европе футбол поставлен на поток!!спортивные школы секции!!все наши молодые игроки выигрывают и играют хорошо по сравнению с клубами европы!! мы тратим кучу бабок за пешеходов из-за бугра а своих ребят бросаем(( чудовищные зарплаты которые получают не за что!!!! убирайте лимит!!!! на всю страну 2 частных клуба в лиге!!

      1
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      Рейтинг: +40

      2013 > Александ1982 9 марта 2018, 16:47

      Для побед в спорте необходимы две крайности:
      - Железная дисциплина и контроль ( СССР, Китай)
      - Абсолютная свобода роста и отбора талантов ( США,Европа) . Рынок...
      В целом, Свобода побеждает. Не всегда. Но чаще.
      Отсюда - победа либерализма в мире. Мир стремится к более совершенным путям развития. Политика, экономика и т.д.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > 2013 9 марта 2018, 23:23

      мне как то либерализм не нравится, а вот переплата за бревна ходячие -это жесть

      0
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      Рейтинг: +34

      Silicium 9 марта 2018, 13:54

      Есть 3 осенних месяца, когда наши ведущие клубы способны противостоять практически любому сопернику, за исключением 2 - 3 топовых, все остальное время уровень футбола ведущих команд нашего чемпионата ничем не отличается от уровня ФНЛ, игры кубка тому подтверждение. Все футбольное хозяйство никуда не годится, а поскольку перемен ждать не приходится, то ситуация, когда проигрываем любому европейскому середняку сохранится надолго.

      -1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 марта 2018, 12:49

      в общем все по делу.. результат по факту соответствует качеству показанной игры.
      немного удивило, Локо чтото уж очень беззубо смотрелся.. отсутствие фарфана и ари сказалось все таки.
      цска не удивил. он удивил бы если бы выиграл..
      ну а зенит это чтото непонятное..

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      Рейтинг: +40

      2013 9 марта 2018, 12:22

      В общем и целом так:
      Лучшие команды чемпионата России играли с одними лучших команд Испании, Германии и Франции.
      Но ведь уровень футбола там повыше будет? Не так? Почему тогда удивляться результату? Закономерно всё...

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      Рейтинг: +846

      sined1951 9 марта 2018, 12:17

      К сожалению Локо играл как ЦСКА Слуцкого с сильными командами. Команда выглядела трусливо, игроки допускали детские ошибки, часто мяч их не слушался. Особенно огорчили Миранчуки. Зенит в Германии был более вменяемым, но немцы были хороши.

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