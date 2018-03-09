ЦСКА, «Локо» и «Зенит» проиграли. А ругать не за что

1:6 в трех матчах, ну и что? В итоге ни одной сенсации.

ЦСКА с чудовищными проблемами в обороне ухитрился найти защитников на матч с «Лионом», а в атаке понадеялся на Мусу, который вновь все провалил. Если в первом тайме смотреть особо было не на что в исполнении обеих команд, то во втором российский клуб визуально прибавил. Тем обиднее было пропустить от Марсело в ситуации, где и защита не заблокировала, и Акинфеев из-за неудачного выхода сам себя выключил из эпизода.

twit text — 1xBet English (@1xbet_Eng) 8 марта 2018 г.

В дальнейшем ЦСКА пытался хотя бы сравнять счет, на поле появлялся первый за долгое время купленный за деньги футболист (Бистрович), но это и все, чем запомнилось время после гола. 0:1 перед выездом в Лион. Неприятно.

Лидер чемпионата противостоял в Мадриде второй команде Испании. Фаворит был ясен, но также было интересно, насколько же «Атлетико» сильнее «Локомотива», и в состоянии ли дисциплинированная команда Юрия Семина сдерживать атаки мадридского суперклуба.

В первом тайме «Локомотив» спокойно оборонялся, но против удара Сауля не смог ничего сделать.

twit text — Lord Plusvalenza (@Schicketto) 8 марта 2018 г.

Гилерме в этом эпизоде не выручил, а в следующем откровенно поплыл. Хорошо, что Гризманн не попал в пустые ворота.

Кстати, после этого голкипер «Локо» снова ошибся, выбив мяч прямо на ногу французу. Зато в начале второго тайма Гилерме отразил опасный удар Гризманна, но набежавший Диего Коста забил и снял все вопросы о победителе матча.

twit text — 1xBet English (@1xbet_Eng) 8 марта 2018 г.

Пропускать в конце, конечно, не следовало, но Коке все-таки сделал бесполезным ответный матч. 0:3.

twit text — Jason FP (@Jason_FP) 8 марта 2018 г.

Что касается «Зенита», то во что играла команда Роберто Манчини – совершенно непонятно. Справедливости ради, в некоторых матчах РФПЛ к «Зениту» ровно такой же вопрос, а тут целый «Лейпциг», который так прекрасен в Бундеслиге, а из Лиги Европы вынес «Наполи».

И опять же, к чему тут ругаться на «Зенит», который при Манчини прилично выглядел лишь первый месяц, а потом растерял гигантскую фору перед «Спартаком», почти проиграл чемпионскую гонку, а в еврокубке уступал даже «Бней-Йегуде» и «Утрехту».

Брума – 1:0 для «Лейпцига».

twit text — mephobia (@mephobia8) 8 марта 2018 г.

А Вернер – 2:0. И это уже совсем плохо.

twit text —(@TheWeiglRole) 8 марта 2018 г.

Но после прекрасного гола Кришито не так все грустно. 1:2, и шансы на выход теперь гораздо выше.

twit text — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 8 марта 2018 г.

ЦСКА проиграл «Лиону» дома 0:1, «Локомотив» – «Атлетико» в гостях 0:3, а «Зенит» увез 1:2 из Лейпцига. Не случилось ничего страшного, очень неприятного или слишком уж грустного. Проблемы ЦСКА с составом всем известны, и спасибо, что хотя бы вообще на второй матч есть интрига. Класс «Атлетико», естественно, выше, чем у «Локо», и спасибо, что наши хотя бы держались, хотя с составом было не все гладко. Игровые проблемы «Зенита» и так заметны весь сезон.

Три матча, три поражения, один забитый гол. Но уныния быть не должно. Наши и так забрались довольно высоко.