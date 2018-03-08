Щесны подшутил над «Тоттенхэмом» после победы на «Уэмбли»

А в чем шутка?
Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны подвел итог победе над «Тоттенхэмом» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Отличная победа и отличные празднования после матча с одной из лучших команд Северного Лондона», – написал поляк в инстаграме.
Щесны является воспитанником «Арсенала» и принадлежал главной команде клуба с 2009 по 2017 год. Встречи «канониров» и «Тоттенхэма» имеют статус дерби Северного Лондона.
В матче на «Уэмбли» 27-летний игрок сборной Польши не вышел на поле.
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