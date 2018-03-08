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    Щесны подшутил над «Тоттенхэмом» после победы на «Уэмбли»

    Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны подвел итог победе над «Тоттенхэмом» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Отличная победа и отличные празднования после матча с одной из лучших команд Северного Лондона», – написал поляк в инстаграме.

    Щесны является воспитанником «Арсенала» и принадлежал главной команде клуба с 2009 по 2017 год. Встречи «канониров» и «Тоттенхэма» имеют статус дерби Северного Лондона.

    В матче на «Уэмбли» 27-летний игрок сборной Польши не вышел на поле.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.03.2018 13:41
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 8 марта 2018, 15:59

      А в чем шутка?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 8 марта 2018, 13:47

      Запасной поет фанфары, тупое животное

      3
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