Щесны подшутил над «Тоттенхэмом» после победы на «Уэмбли»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны подвел итог победе над «Тоттенхэмом» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Отличная победа и отличные празднования после матча с одной из лучших команд Северного Лондона», – написал поляк в инстаграме.

Щесны является воспитанником «Арсенала» и принадлежал главной команде клуба с 2009 по 2017 год. Встречи «канониров» и «Тоттенхэма» имеют статус дерби Северного Лондона.

В матче на «Уэмбли» 27-летний игрок сборной Польши не вышел на поле.