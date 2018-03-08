Касильяс: «Все вышло неплохо, я сыграл на ноль»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс не стал отвечать на вопрос, был ли ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» последним для него в этом турнире. Сейчас испанец имеет на своем счету 167 игр в Лиге чемпионов.

«Последний ли это был для меня матч в Лиге Чемпионов? Если бы это была моя прощальная игра, то все вышло неплохо, так как я оставил свои ворота сухими», – приводит слова голкипера Onda Cero.

Напомним, что 36-летний футболист установил два рекорда Лиги чемпионов в ответном матче своей команды против «Ливерпуля».