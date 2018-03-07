Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Касильяс установил два рекорда Лиги чемпионов

    Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на своем поле принимал «Порту». Эта встреча закончилась со счетом 0:0 (в первом матче сильнее были англичане – 5:0).

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс оставил в этой игре свои ворота в неприкосновенности. Для него он стал уже 57-м сухим матчем в турнире. Тем самым испанец установил новый рекорд Лиги чемпионов.

    Также Касильяс обновил рекорд по количеству игр в данном турнире. Теперь на его счету 167 матчей (17 за «Порту», 150 – за «Реал»).

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2018 09:04
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 марта 2018, 11:34

      молодец, так держать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 11:25

      Классный кипер и просто легенда! удачи ему и хочется чтобы после Порту он еще поиграл на высоком уровне а не уезжал в Китай или США.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 7 марта 2018, 11:14

      Крутой чувак , но годы берут свое....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      стикс 7 марта 2018, 10:18

      Касильяс легенда!!!!!! но Реал суцко некрасиво с ним поступил впрочем как и с Раулем и с другими ветеранами

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 09:11

      Красавчик!!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11