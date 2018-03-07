Касильяс установил два рекорда Лиги чемпионов

Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на своем поле принимал «Порту». Эта встреча закончилась со счетом 0:0 (в первом матче сильнее были англичане – 5:0).

Голкипер «Порту» Икер Касильяс оставил в этой игре свои ворота в неприкосновенности. Для него он стал уже 57-м сухим матчем в турнире. Тем самым испанец установил новый рекорд Лиги чемпионов.

Также Касильяс обновил рекорд по количеству игр в данном турнире. Теперь на его счету 167 матчей (17 за «Порту», 150 – за «Реал»).