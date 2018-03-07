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    Французский журналист: «Хакеры взломали аккаунт Мареза и объявили о завершении карьеры»

    Работник RMC Sport Лоик Танзи прокомментировал ситуацию с завершением карьеры Рияда Мареза. Ранее на странице форварда «Лестер Сити» в фейсбуке появилась соответствующая запись.

    «Сегодня страницу Рияда Марезе в фейсбуке сломали. Никакого завершения карьеры не будет», – написал журналист в своем твиттер-аккаунте.

    В период зимнего трансферного окна 27-летним Марезом интересовался «Манчестер Сити».

    В текущем сезоне футболист сборной Алжира принял участие в 31 матче на клубном уровне. На его счету 10 мячей и 10 голевых пасов.

    Источник: Twitter

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    07.03.2018 12:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 13:46

      Кому теперь верить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 18:12

      еще одно подтверждение того что стоит верить только официальной информации, а то собьют с толку всех своей дезинформацией.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 12:38

      Ждём официальной новости,а то завершил,а потом нет!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 7 марта 2018, 12:35

      Да уже определитесь завершил или нет, на всех сайтах, как на маркте или уефа профиль закрыт, а значит все

      4
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 12:34

      Это русские хакеры! Не верите - спросите у америкосов, они подтвердят.

      3
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