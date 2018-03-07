Французский журналист: «Хакеры взломали аккаунт Мареза и объявили о завершении карьеры»

Работник RMC Sport Лоик Танзи прокомментировал ситуацию с завершением карьеры Рияда Мареза. Ранее на странице форварда «Лестер Сити» в фейсбуке появилась соответствующая запись.

«Сегодня страницу Рияда Марезе в фейсбуке сломали. Никакого завершения карьеры не будет», – написал журналист в своем твиттер-аккаунте.

В период зимнего трансферного окна 27-летним Марезом интересовался «Манчестер Сити».

В текущем сезоне футболист сборной Алжира принял участие в 31 матче на клубном уровне. На его счету 10 мячей и 10 голевых пасов.