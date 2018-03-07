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    Зидан: «Реал» провел идеальный матч»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что соперник его команды по 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» был не так уж хорош в данном противостоянии благодаря действиям «Королевского клуба».

    «Мы высоко прессинговали с самого начала. Думаю, мы провели идеальный матч. Я очень рад, что мы прошли дальше. Я принимаю решения и готовлю команду. Тактически мы сыграли так, как и хотели. Мы верим в то, что делаем.

    У нас были трудные моменты в чемпионате и Кубке Испании, но всегда тяжело сохранять уровень при игре каждые три дня. Нельзя всегда выигрывать. Но сейчас мы побеждаем в Примере и должны начинать думать о матче против «Эйбара» в субботу.

    «ПСЖ», наверное, был не так уж хорош, но, возможно, так случилось потому, что мы играли отлично. После удаления и второго гола соперникам стало совсем тяжело.

    Я уважаю всех игроков, включая Гарета Бэйла. Он не выходил в «основе» в обоих матчах против «ПСЖ», но это очень важный футболист, который создает много проблем соперникам. Мы должны сохранять единство, как это было сегодня», – заявил Зидан после финального свистка.

    Ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» завершился со счетом 1:2.В первой встрече испанцы также были сильнее – 1:3.

    Источник: УЕФА

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    07.03.2018 06:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +617

      nelez 7 марта 2018, 12:14

      В жеребевке 2 катастрофа-Попасть на Баварию , или в аварию(на РЕАЛ)

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