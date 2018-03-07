Эмери: «Проиграть «Реалу» не обидно, а вот вылететь в 1/8 финала ЛЧ – да»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сожалеет о вылете своей команды из Лиги чемпионов после двух поражений от «Реала» в рамках в 1/8 финала турнира. По его словам, ключевым стал матч в Мадриде.

«Реал» играл лучше нас. Мы хотели больше атаковать, но первый гол и красная карточка разбили наши шансы. «Реал» заслужил пройти дальше.

Проиграть «Реалу» не обидно, а вот вылететь в 1/8 финала – да. Ключевым стал первый матч: мы были лучше соперников более 80 минут. Сегодня же они контролировали 60% этого матча, а мы не смогли ничего сделать в рамках своих 40%.

Мы все хотим выиграть этот турнир быстро. Мы продолжим терпеливо работать и строить команду, способную на победу. Я уверен, что эта команда сможет выиграть Лигу чемпионов. Болельщики когда-то увидят, как «ПСЖ» отпразднует триумф в этом турнире», – считает Эмери.

Ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» завершился со счетом 1:2. В первой встрече испанцы также были сильнее – 1:3.