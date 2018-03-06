Руслан Нигматуллин: «Теперь «Зенит» пытается победить «Амкар» в кабинете»

Бывший голкипер «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал протест, поданный «Зенитом» на результат матча 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0).

«Если спортивные методы и честная борьба не работают, то почему бы не попробовать победить «Амкар» теперь в кабинете...» – написал Нигматуллин на своей странице в твиттере.

Напомним, главный арбитр Владимир Сельдяков во встрече с пермяками удалил с поля двух игроков петербургской команды – полузащитника Александра Ерохина и защитника Доменико Кришито. «Зенит» требует аннулирования результат и переигровки поединка.