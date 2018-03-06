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  • Руслан Нигматуллин: «Теперь «Зенит» пытается победить «Амкар» в кабинете»

Руслан Нигматуллин: «Теперь «Зенит» пытается победить «Амкар» в кабинете»

6 марта 2018, 13:47
38

Бывший голкипер «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал протест, поданный «Зенитом» на результат матча 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0).

«Если спортивные методы и честная борьба не работают, то почему бы не попробовать победить «Амкар» теперь в кабинете...» – написал Нигматуллин на своей странице в твиттере.

Напомним, главный арбитр Владимир Сельдяков во встрече с пермяками удалил с поля двух игроков петербургской команды – полузащитника Александра Ерохина и защитника Доменико Кришито. «Зенит» требует аннулирования результат и переигровки поединка.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Нигматуллин Руслан
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Александ1982
1520334179
если будет переигровка, то это позор для Зенита!!который не смог обыграть честно соперника!!! сразу будет видно бабло рулит всем! наоборот надо техническое порожние засчитать, за кидание болельщиков предметов в голкипера
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APchelov
1520335349
Протест Зенита это всего лишь сдавшие нервы. Ну никак нам с амкаром не справиться. Неудобные ребята. И какая переигровка? Так можно и одно очко потерять
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ufos73
1520339324
Не понимаю что бомжы ноют? Ерохина и Кришито разве не по футбольным правилам удалили? Может по хоккейным??? То что Зайцеву КК не показали, так игрок сам поле покинул, и в игру не вернулся. Так почему бомжи ноют о судействе??????
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TRELL
1520339372
Нигматуллин-чмо. С его стороны одни затяжки времени и провокации! Результат закономерен,автобус есть автобус...
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Старина Хэнк
1520339408
Позорище!!! Стыдоба за этот питерский проект!
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alp
1520343002
я не поддерживаю переигровку но и нигматуллин сморозил бред.. Зенит не технарь просит дать а переиграть. где запросто может слить амкару. совсем уже за вертушкой мозги растерял в попытке подлизать спамовским... кретин нотный
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woyser
1520343870
Не пройдёт и полгода и история повторится, только с другими клубами, и тогда протест возможно даже поддержат , просто потому что там не будет Зенита. Мы это уже проходили в прошлом году. Вообще Зенит в РФПЛ напоминает современную Россию в окружающем её прозападном мире.
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Ловкий Бубен
1520346713
Честные методы ? Руслан вы честно тянули время и должны были получить как минимум две жёлтые карточки. Вот тогда было бы честно ! Спортивные , вы говорите ? Ваша команда не играла в футбол, и вела себя грязно и не спортивно , Амкар должен был получить еще три жёлтых задолго до удаления Ерохина, но судья не остановил грязную игру, а вместо этого удалил двух игроков Зенита, я ничего честного и спортивного не увидел
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Kрейсер
1520347350
Голубой бакланник становится всё более позорным.
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OfaZavr
1520349106
ну так чему удивляться это их стиль.
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