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    Руслан Нигматуллин: «Теперь «Зенит» пытается победить «Амкар» в кабинете»

    Бывший голкипер «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал протест, поданный «Зенитом» на результат матча 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0).

    «Если спортивные методы и честная борьба не работают, то почему бы не попробовать победить «Амкар» теперь в кабинете...» – написал Нигматуллин на своей странице в твиттере.

    Напомним, главный арбитр Владимир Сельдяков во встрече с пермяками удалил с поля двух игроков петербургской команды – полузащитника Александра Ерохина и защитника Доменико Кришито. «Зенит» требует аннулирования результат и переигровки поединка.

    Источник: Twitter

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    06.03.2018 13:47
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    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 19:49

      Жаль Сельдякова,человек может просто сломаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      чифа 6 марта 2018, 19:03

      это точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 18:11

      ну так чему удивляться это их стиль.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер 6 марта 2018, 17:42

      Голубой бакланник становится всё более позорным.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 6 марта 2018, 17:31

      Честные методы ? Руслан вы честно тянули время и должны были получить как минимум две жёлтые карточки. Вот тогда было бы честно ! Спортивные , вы говорите ? Ваша команда не играла в футбол, и вела себя грязно и не спортивно , Амкар должен был получить еще три жёлтых задолго до удаления Ерохина, но судья не остановил грязную игру, а вместо этого удалил двух игроков Зенита, я ничего честного и спортивного не увидел

      2
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    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 6 марта 2018, 17:11

      Бывший голкипер спартака... все ясно))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 6 марта 2018, 16:44

      Не пройдёт и полгода и история повторится, только с другими клубами, и тогда протест возможно даже поддержат , просто потому что там не будет Зенита. Мы это уже проходили в прошлом году. Вообще Зенит в РФПЛ напоминает современную Россию в окружающем её прозападном мире.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +242

      евгений ___ > woyser 6 марта 2018, 20:20

      Зенит и рядом С Россией не стоит! Самая гнилая команда чемпионата. Скажу точнее, ЕДИНСТВЕННАЯ!!! Позорники!!!! БЫДЛОТА!!!!!! Пусть вспомнят свои матчи с Уралом, Спартаком....... Адекватным болельщикам Зенита, приношу извинения!!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > евгений ___ 7 марта 2018, 01:28

      Да не психуй ты так. Вредно)

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 6 марта 2018, 16:30

      я не поддерживаю переигровку но и нигматуллин сморозил бред.. Зенит не технарь просит дать а переиграть. где запросто может слить амкару. совсем уже за вертушкой мозги растерял в попытке подлизать спамовским... кретин нотный

      4
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      Рейтинг: +961

      Mr Green > alp 7 марта 2018, 00:59

      а причина переигровки? все карточки были по делу, ещё мог и Заболотного отправить сидеть, когда он кипера снёс. Бомжи просто последние сезоны привыкли плакаться, думают их должны судить не так как всех.

      2
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 6 марта 2018, 15:30

      Позорище!!! Стыдоба за этот питерский проект!

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL > Старина Хэнк 6 марта 2018, 15:34

      Твой проект давно уже умер...)

      2
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      Рейтинг: +422

      TRELL 6 марта 2018, 15:29

      Нигматуллин-чмо. С его стороны одни затяжки времени и провокации! Результат закономерен,автобус есть автобус...

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter > TRELL 6 марта 2018, 16:27

      Т.е. ты считаешь свое высказывание агрументированным и правомерным?

      -3
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