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    Бубнов: «Высказывания Манчини после матча – мелковаты»

    Известный российский эксперт Александр Бубнов считает необоснованной критику судейства в матче 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» со стороны главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

    «Высказывания Манчини после матча – мелковаты. Такой солидный тренер и так необоснованно критикует судейство. Во всех спорных эпизодах судья сработал грамотно, удалял игроков «Зенита» по делу. Разве что можно было не удалять Зайцева из «Амкара». В в том эпизоде я не совсем согласен с ним: Заболотный сам налетел на Зайцева, подставился, но вряд ли Манчини был не доволен из-за этого.

    «Зенит» в очередной раз не смог создавать достаточное количество голевых моментов, не получалось с конструированием в центре поля. Манчини очень сильно ротирует состав, на этот раз вышел Оздоев с Ерохиным, а в нападении Дриусси вместо Заболотного. Постоянные эксперименты итальянца явно не способствуют улучшению игры и результата», – сказал Бубнов.

    Матч 21-го тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» завершился со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.03.2018 07:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 6 марта 2018, 16:29

      Поджилки трясутся. потратив в два раза больше чем все клубы, не могут обыграть Амкар

      -1
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      Рейтинг: +4934

      polt 6 марта 2018, 12:13

      Потерянный сезон для Зенита. Сделали бы правильные выводы. Манчини надо убирать однозначно.

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 6 марта 2018, 09:06

      Этот Бубнов, что бессмертный, или неподкупный ? Да какое он имеет право критиковать маэстро?
      Сказано не в счет игра, значит не в с чет. Будут играть до правильного результата!
      Ишь ты....нашелся!!!! Все специалисты пишут, что судья ошибся с выбором команды для предъявления красных карточек , один он так не считает!

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 6 марта 2018, 08:29

      дайте Манчини поработать

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус > BANNIKOV1970 6 марта 2018, 08:48

      да правильное решение, еще годик и зенит окажется в фнл, так будет ля всех хорошо..
      Фанаты цска, спаратка как считаете хорошо?

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Гуус 6 марта 2018, 11:54

      Один из болельщиков Спартака считает, что слабый Зенит это плохо. :) Куда как лучше побеждать сильный Зенит, чем слабый.

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 марта 2018, 08:13

      Ну ничего страшного. В следующем году будет очередной новый тренер, который снова соберет весь состав под себя.

      3
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 марта 2018, 08:12

      Каждый тренер имеет право на ротацию состава, просто он забыл , что это не тов. матчи , а уже официальный чемпионат, где каждая ошибка чревата общим проигрышем , это вам даже не ЛЕ , где можно исправиться во втором матче.....Что то не слышно великого фантаста Фурсенко

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 6 марта 2018, 08:06

      Манчини лапшу на уши пытается все повесить,за работу неуд ему. Эх.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 марта 2018, 07:51

      Критика судейства никогда не красит тренера !

      5
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 6 марта 2018, 07:30

      Играть надо нормально, отчётливый рисунок иметь, стабильный состав подготовить, использовать сильные стороны игроков, а не ныть после матча, мол нас заслуживают. Тогда и никакое судейство помехой не станет.

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