Бубнов: «Высказывания Манчини после матча – мелковаты»

Известный российский эксперт Александр Бубнов считает необоснованной критику судейства в матче 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» со стороны главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

«Высказывания Манчини после матча – мелковаты. Такой солидный тренер и так необоснованно критикует судейство. Во всех спорных эпизодах судья сработал грамотно, удалял игроков «Зенита» по делу. Разве что можно было не удалять Зайцева из «Амкара». В в том эпизоде я не совсем согласен с ним: Заболотный сам налетел на Зайцева, подставился, но вряд ли Манчини был не доволен из-за этого.

«Зенит» в очередной раз не смог создавать достаточное количество голевых моментов, не получалось с конструированием в центре поля. Манчини очень сильно ротирует состав, на этот раз вышел Оздоев с Ерохиным, а в нападении Дриусси вместо Заболотного. Постоянные эксперименты итальянца явно не способствуют улучшению игры и результата», – сказал Бубнов.

Матч 21-го тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» завершился со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.