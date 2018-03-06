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Бубнов: «Высказывания Манчини после матча – мелковаты»

6 марта 2018, 07:03
11

Известный российский эксперт Александр Бубнов считает необоснованной критику судейства в матче 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» со стороны главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

«Высказывания Манчини после матча – мелковаты. Такой солидный тренер и так необоснованно критикует судейство. Во всех спорных эпизодах судья сработал грамотно, удалял игроков «Зенита» по делу. Разве что можно было не удалять Зайцева из «Амкара». В в том эпизоде я не совсем согласен с ним: Заболотный сам налетел на Зайцева, подставился, но вряд ли Манчини был не доволен из-за этого.

«Зенит» в очередной раз не смог создавать достаточное количество голевых моментов, не получалось с конструированием в центре поля. Манчини очень сильно ротирует состав, на этот раз вышел Оздоев с Ерохиным, а в нападении Дриусси вместо Заболотного. Постоянные эксперименты итальянца явно не способствуют улучшению игры и результата», – сказал Бубнов.

Матч 21-го тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» завершился со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Манчини Роберто Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Viper for CSKA
1520310634
Играть надо нормально, отчётливый рисунок иметь, стабильный состав подготовить, использовать сильные стороны игроков, а не ныть после матча, мол нас заслуживают. Тогда и никакое судейство помехой не станет.
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acer2003
1520311901
Критика судейства никогда не красит тренера !
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anatolich72
1520312819
Манчини лапшу на уши пытается все повесить,за работу неуд ему. Эх.
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нейтральныйкакникто
1520313177
Каждый тренер имеет право на ротацию состава, просто он забыл , что это не тов. матчи , а уже официальный чемпионат, где каждая ошибка чревата общим проигрышем , это вам даже не ЛЕ , где можно исправиться во втором матче.....Что то не слышно великого фантаста Фурсенко
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bset
1520313201
Ну ничего страшного. В следующем году будет очередной новый тренер, который снова соберет весь состав под себя.
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BANNIKOV1970
1520314154
дайте Манчини поработать
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retiremen
1520316385
Этот Бубнов, что бессмертный, или неподкупный ? Да какое он имеет право критиковать маэстро? Сказано не в счет игра, значит не в с чет. Будут играть до правильного результата! Ишь ты....нашелся!!!! Все специалисты пишут, что судья ошибся с выбором команды для предъявления красных карточек , один он так не считает!
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polt
1520327631
Потерянный сезон для Зенита. Сделали бы правильные выводы. Манчини надо убирать однозначно.
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Spartak Piter
1520342957
Поджилки трясутся. потратив в два раза больше чем все клубы, не могут обыграть Амкар
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