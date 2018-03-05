SportsJOE: «Фиорентина» посмертно продлила контракт с Астори, зарплату будут получать его жена и дочь

поступок достойный уважения..а вот уголовное дело скорее всего коснется врачей....может что то выписали что привело к такому исходу
Руководство «Фиорентины» посмертно продлила контракт с умершим от остановки сердца капитаном Давиде Астори, сообщает SportsJOE. 31-летний скончался 4 марта в гостиничном номере.
5 марта игрок должен был продлить контракт с флорентийском клубом. Зарплату будут получать жена и дочь футболиста.
Прокуратура завела уголовное дело в связи со смертью итальянца.
За «Фиорентину» Астори выступал с 2015 года.
Умер капитан «Фиорентины». Все матчи Серии А перенесены