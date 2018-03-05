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    SportsJOE: «Фиорентина» посмертно продлила контракт с Астори, зарплату будут получать его жена и дочь

    Руководство «Фиорентины» посмертно продлила контракт с умершим от остановки сердца капитаном Давиде Астори, сообщает SportsJOE. 31-летний скончался 4 марта в гостиничном номере.

    5 марта игрок должен был продлить контракт с флорентийском клубом. Зарплату будут получать жена и дочь футболиста.

    Прокуратура завела уголовное дело в связи со смертью итальянца.

    За «Фиорентину» Астори выступал с 2015 года.

    Умер капитан «Фиорентины». Все матчи Серии А перенесены

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2018 21:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 6 марта 2018, 21:53

      поступок достойный уважения..а вот уголовное дело скорее всего коснется врачей....может что то выписали что привело к такому исходу

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 6 марта 2018, 20:49

      Браво, Фиалки. Достойный поступок. И капитан как бы будет числиться вместе с командой. Всего лишь в зарплатной ведомости, но всё же...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 10:16

      молодцы! настоящий человечный поступок! Огромный респект!

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 6 марта 2018, 07:48

      Уважение,браво!

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 марта 2018, 01:01

      Респект!Это очень правильный поступок!Сразу видно что руководство уважает и чтит своих игроков!

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 марта 2018, 23:06

      Я давно наблюдал за Фиалками и теперь знаю, что такие поступки оставляют неизгладимый след в душах болельщиков всех континентов. Я буду за Вас болеть тоже фиолетовые.

      7
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 5 марта 2018, 22:52

      Молодцы!

      2
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      Рейтинг: +53

      Benzema 9 5 марта 2018, 22:26

      Респект клубу и руводству)

      6
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2018, 22:25

      Вот это достойно!!!Это просто великолепно!!!Молодцы,"фиалки".Снимаю шляпу перед руководством!!!

      8
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 5 марта 2018, 21:52

      поступок,уважуха!

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