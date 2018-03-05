Кобелев: «По-моему, «Зенит» далеко не в порядке»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что неудачные результаты «Зенита» связаны не с квалификацией футболистов, собранных в составе, а во «внутренней кухне». По его словам, сине-бело-голубые должны были обыгрывать «Амкар» в первом матче весенней части чемпионата.

Матч 21-го тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» завершился со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

– По-моему, «Зенит» далеко не в порядке. Конечно, питерцы должны были по-любому побеждать «Амкар», если они действительно хотят занять первое место. Отставание от «Локомотива» – просто огромное. Всего 2-3 тура – и все в чемпионской гонке может стать уже окончательно ясно.

– Как думаете, с чем в первую очередь связано то, что «Зенит» не показывает ни той игры, ни того результата, которых от него ожидают болельщики?

– Мне тяжело сказать. Наверное, это все-таки вопросы не ко мне, а к тренеру и руководству клуба. Мы видим, что у «Зенита» квалифицированные футболисты не только выходят на поле, но и остаются в запасе, так что выбор у Манчини есть. Ну а остальное – это уже внутренняя кухня. Вряд ли мы можем утверждать здесь что-то со стопроцентной гарантией.

– Как прокомментируете удаления за вторые желтые карточки Ерохина и Кришито?

– Вы понимаете, в «Зените» собраны опытные и квалифицированные игроки, и если они «висят» на одной желтой карточке, то не должны идти на вторую. Они должны прекрасно понимать и отдавать себе отчет в том, что могут получить удаление и подвести таким образом команду. Ну а тренеру, который видит, что Ерохин и Кришито эмоционально заведены, наверно, вполне логично было их заменить – у «Зенита» ведь хорошая скамейка.

– Как считаете, Оздоев и Набиуллин усилили сине-бело-голубых?

– Пока рано говорить по конкретным фамилиям. Давайте сначала посмотрим отрезок хотя бы из десяти матчей, а потом уже будем делать какие-то выводы.