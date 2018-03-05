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Кобелев: «По-моему, «Зенит» далеко не в порядке»

5 марта 2018, 07:52
8

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что неудачные результаты «Зенита» связаны не с квалификацией футболистов, собранных в составе, а во «внутренней кухне». По его словам, сине-бело-голубые должны были обыгрывать «Амкар» в первом матче весенней части чемпионата.

Матч 21-го тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» завершился со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

– По-моему, «Зенит» далеко не в порядке. Конечно, питерцы должны были по-любому побеждать «Амкар», если они действительно хотят занять первое место. Отставание от «Локомотива» – просто огромное. Всего 2-3 тура – и все в чемпионской гонке может стать уже окончательно ясно.

– Как думаете, с чем в первую очередь связано то, что «Зенит» не показывает ни той игры, ни того результата, которых от него ожидают болельщики?

– Мне тяжело сказать. Наверное, это все-таки вопросы не ко мне, а к тренеру и руководству клуба. Мы видим, что у «Зенита» квалифицированные футболисты не только выходят на поле, но и остаются в запасе, так что выбор у Манчини есть. Ну а остальное – это уже внутренняя кухня. Вряд ли мы можем утверждать здесь что-то со стопроцентной гарантией.

– Как прокомментируете удаления за вторые желтые карточки Ерохина и Кришито?

– Вы понимаете, в «Зените» собраны опытные и квалифицированные игроки, и если они «висят» на одной желтой карточке, то не должны идти на вторую. Они должны прекрасно понимать и отдавать себе отчет в том, что могут получить удаление и подвести таким образом команду. Ну а тренеру, который видит, что Ерохин и Кришито эмоционально заведены, наверно, вполне логично было их заменить – у «Зенита» ведь хорошая скамейка.

– Как считаете, Оздоев и Набиуллин усилили сине-бело-голубых?

– Пока рано говорить по конкретным фамилиям. Давайте сначала посмотрим отрезок хотя бы из десяти матчей, а потом уже будем делать какие-то выводы.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико Ерохин Александр Кобелев Андрей
Комментарии (8)
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Бугимен
1520227775
КАБЕЛЬ БЫ, ЛУЧШЕ ЗА СВОЕ ДИНАМО ПЕРЕЖИВАЛ БЫ, А НЕ ЗА ЗЕНИТ.
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Garrincha58
1520228418
То что творится в Зените и так всем понятно только Фурсенко не понимает, а может дана указка сверху в этом году не особо рыпаться ведь на носу выборы и Москве нужен праздник
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сапёр75
1520229276
Нервы ,не первые вот и не получается )
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raritet
1520232083
В первую очередь, в такой команде , где на первых ролях аргентинцы, нет мотивации. Им все по барабану. Зарплата идет . Ведь в команде не осталось ни одного человека , у которого была бы совесть. Она варягам ни к чему. Руководство решила делать бизнес проект из клуба, но забыла о самом главном-
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fanchik
1520232979
Сейчас Зенит на уровне обычной команды,со средним уровнем игроков и не понятным для многих тренером, и очегь понятным "лузером" Фурсенко.А за"спиной" данных персонажей могучий кошелек ,дающий им жить безбедно и больно- то себя не напрягая , особенно это касаемо"легов".Результатов и успехов как правило при таком отношении не бывает
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Вомбат
1520236830
"Мы видим, что у «Зенита» квалифицированные футболисты не только выходят на поле, но и сидят в запасе"... ага, выходят. Оздоев, Ерохин и Заболотный. А в запасе сидят Дряневиттер и Капленко. Эксперт, блин. Как только он тренером работал - ума не приложу.
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polt
1520236877
Зенит-БОЛОТО...
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Zenmaster
1520251654
Уже 11 игр в чм -- как Зенит в большом " не в порядке " !!!
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