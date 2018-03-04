Ройс забил в третьем матче подряд. Немец пропустил восемь месяцев из-за травмы

Ройс не сдастся. Пока может играть, будет выкладываться на сто процентов. Жаль, когда травмы преследуют таких игроков. Легенда БД.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс отметился голом в матче 25-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпцига» (1:1). Немец забил в третьей игре подряд.
Напомним, из-за травмы задней крестообразной связки колена хавбек пропустил восемь месяцев.
28-летний игрок преодолел отметку в 100 результативных действий за немецкий клуб.
В нынешнем сезоне Ройс провел в Бундеслиге четыре матча, в которых забил три гола.