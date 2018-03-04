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    Ройс забил в третьем матче подряд. Немец пропустил восемь месяцев из-за травмы

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс отметился голом в матче 25-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпцига» (1:1). Немец забил в третьей игре подряд.

    Напомним, из-за травмы задней крестообразной связки колена хавбек пропустил восемь месяцев.

    28-летний игрок преодолел отметку в 100 результативных действий за немецкий клуб.

    В нынешнем сезоне Ройс провел в Бундеслиге четыре матча, в которых забил три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 13:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 марта 2018, 15:37

      Ройс не сдастся. Пока может играть, будет выкладываться на сто процентов. Жаль, когда травмы преследуют таких игроков. Легенда БД.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 марта 2018, 14:27

      Наши бы потом еще год форму набирали и отмазы лепили, мол травма же была!!!

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