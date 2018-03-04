Ройс забил в третьем матче подряд. Немец пропустил восемь месяцев из-за травмы

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс отметился голом в матче 25-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпцига» (1:1). Немец забил в третьей игре подряд.

Напомним, из-за травмы задней крестообразной связки колена хавбек пропустил восемь месяцев.

28-летний игрок преодолел отметку в 100 результативных действий за немецкий клуб.

В нынешнем сезоне Ройс провел в Бундеслиге четыре матча, в которых забил три гола.