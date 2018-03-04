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Парфенов: «Дорога до Хабаровска заняла 27 часов»

4 марта 2018, 13:32
10

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 21-го тура РФПЛ.

После этого результата клуб из Ленинградской области поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Начало было непростое. Думаю, дело в дороге. Мы молчали, но у нас дорога сюда заняла 27 часов. Как добирались – другой вопрос. Никому об этом не говорили, терпели.

Ребят поблагодарили, потому что матч показал, что у нас есть команда, есть коллектив», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (10)
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Shogun
1520159725
До Питера на автобусе ну максимум 2 часа и на самолете потолок часов 10, как сутки то добирались, на повозках с обозомами
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paracetamol
1520161203
На поезде ехали чтоль?
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turist82
1520163956
На поезде, плацкартный вагон. Купили все верхние боковые полки наверное ))
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dok66
1520166487
27 часов ! Через Мельбурн что ли летели !?
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Viper for CSKA
1520167206
По горам, да по лесам шли что ли?
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woyser
1520171856
Ну, писец. Да Хабаровск на все игры выездные тратит уйму времени, а вы только на одну. То мороз на Дальнем Востоке - играть нельзя. Вот вам начало, мороз везде в европейской части России. Хватит уже ныть по поводу дальневосточников (Океан, Луч, СКА) Футбол ваша работа, вы за это бабло получаете и не хилое. Плохо - идите слесарите.
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