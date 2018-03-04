Парфенов: «Дорога до Хабаровска заняла 27 часов»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 21-го тура РФПЛ.

После этого результата клуб из Ленинградской области поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Начало было непростое. Думаю, дело в дороге. Мы молчали, но у нас дорога сюда заняла 27 часов. Как добирались – другой вопрос. Никому об этом не говорили, терпели.

Ребят поблагодарили, потому что матч показал, что у нас есть команда, есть коллектив», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Наш футбол».