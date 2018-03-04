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    Парфенов: «Дорога до Хабаровска заняла 27 часов»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 21-го тура РФПЛ.

    После этого результата клуб из Ленинградской области поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    «Начало было непростое. Думаю, дело в дороге. Мы молчали, но у нас дорога сюда заняла 27 часов. Как добирались – другой вопрос. Никому об этом не говорили, терпели.

    Ребят поблагодарили, потому что матч показал, что у нас есть команда, есть коллектив», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 13:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3282

      woyser 4 марта 2018, 16:57

      Ну, писец. Да Хабаровск на все игры выездные тратит уйму времени, а вы только на одну. То мороз на Дальнем Востоке - играть нельзя. Вот вам начало, мороз везде в европейской части России. Хватит уже ныть по поводу дальневосточников (Океан, Луч, СКА) Футбол ваша работа, вы за это бабло получаете и не хилое. Плохо - идите слесарите.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 марта 2018, 15:40

      По горам, да по лесам шли что ли?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 марта 2018, 15:28

      27 часов ! Через Мельбурн что ли летели !?

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 4 марта 2018, 14:45

      На поезде, плацкартный вагон. Купили все верхние боковые полки наверное ))

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 4 марта 2018, 14:00

      На поезде ехали чтоль?

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 4 марта 2018, 13:35

      До Питера на автобусе ну максимум 2 часа и на самолете потолок часов 10, как сутки то добирались, на повозках с обозомами

      7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Shogun 4 марта 2018, 18:32

      Может с пересадками + рейс задержали?

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun > ЖОРРО 4 марта 2018, 18:36

      От Питера до Хабары пересадок нет

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Shogun 4 марта 2018, 19:10

      А они умудрились сделать)))

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      Рейтинг: +412

      Eds > Shogun 4 марта 2018, 21:54

      Надо было Ту-95 заказывать...

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