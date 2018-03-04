Парфенов: «Дорога до Хабаровска заняла 27 часов»

Ну, писец. Да Хабаровск на все игры выездные тратит уйму времени, а вы только на одну. То мороз на Дальнем Востоке - играть нельзя. Вот вам начало, мороз везде в европейской части России. Хватит уже ныть по поводу дальневосточников (Океан, Луч, СКА) Футбол ваша работа, вы за это бабло получаете и не хилое. Плохо - идите слесарите.
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 21-го тура РФПЛ.
После этого результата клуб из Ленинградской области поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.
«Начало было непростое. Думаю, дело в дороге. Мы молчали, но у нас дорога сюда заняла 27 часов. Как добирались – другой вопрос. Никому об этом не говорили, терпели.
Ребят поблагодарили, потому что матч показал, что у нас есть команда, есть коллектив», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Наш футбол».